Xử lý 2 phụ nữ loan tin "bắt cóc người lấy nội tạng"

Thấy mạng xã hội đăng tải một bài viết không xác thực, 2 người phụ nữ ở Đắk Nông đã sao chép và loan tin "bắt cóc người để bán lấy nội tạng".

Ngày 16/8, Công an tỉnh Đắk Nông thông tin, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Nông đã làm việc với 2 chính chủ tài khoản Facebook thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Trước đó, cơ quan chức năng phát hiện chính chủ 2 tài khoản Facebook đăng tải, chia sẻ thông tin không chính xác.

Cụ thể thông tin: "Trên địa bàn xuất hiện hai người đàn ông lạ mặt chuyên đi trên xe ô tô, giới thiệu là nhân viên của Điện máy xanh đi bán hàng gia dụng, đồ điện tử, sau đó các đối tượng đưa người lên xe ô tô đóng cửa lại bắt cóc để bán lấy nội tạng. Đối tượng mà bọn chúng nhắm tới chủ yếu là phụ nữ, người già và trẻ em".

Nội dung trên đã nhận được nhiều lượt quan tâm, chia sẻ, bình luận gây xôn xao hoang mang tại địa phương. Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định trên địa bàn huyện Đắk Glong chưa xảy ra vụ việc bắt cóc người bán nội tạng nào như nội dung đăng trên mạng xã hội Facebook.

Qua xác minh, Công an tỉnh Đắk Nông xác định, hai tài khoản trên là của N.H.T. và N.T.N., đều trú tại huyện Đắk Glong.

Làm việc với cơ quan công an, T. và N. khai nhận ngày 8/8, trong lúc lướt mạng xã hội Facebook có đọc được các nội dung trên liền sao chép đăng lên trang cá nhân. Cả 2 không biết thông tin mình chia sẻ có đúng sự thật hay không.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản vụ việc, củng cố hồ sơ để xử lý đối với 2 cá nhân thông tin sai sự thật trên mạng xã hội này.

