Ít người biết vì sao tháng Chạp gọi là tháng củ mật

Không ít người từng nghe đến cách gọi “tháng củ mật” mỗi khi năm cũ sắp qua, nhưng lại không thật sự hiểu rõ vì sao tháng 12 Âm lịch lại mang cái tên đặc biệt ấy. Có người còn lầm tưởng “củ mật” là một loại củ hay thực phẩm nào đó.

Thực tế, trong đời sống dân gian, tháng cuối cùng của năm Âm lịch được gọi bằng nhiều tên khác nhau như tháng 12 Âm lịch, tháng Chạp, hay tháng củ mật. Mỗi tên gọi đều ẩn chứa những tầng nghĩa gắn liền với phong tục, sinh hoạt và tâm thức của người Việt.

Tháng Chạp năm Ất Tỵ 2025 sẽ bắt đầu từ ngày 19/1/2026 và kết thúc vào ngày 16/2/2026 Dương lịch.

Vì sao tháng Chạp được gọi là “tháng củ mật”?“

Tháng củ mật” thực chất là một cách gọi khác của tháng Chạp, tháng cuối cùng trong năm Âm lịch. Tên gọi này bắt nguồn từ chính hoàn cảnh sinh hoạt và tập quán của người dân trong thời điểm đặc biệt ấy.

Theo cách giải thích phổ biến, “củ” là từ Hán Việt mang nghĩa củng cố, kiểm soát, phòng giữ; còn “mật” mang nghĩa mật thiết, kỹ lưỡng, cẩn trọng. Khi kết hợp lại, “củ mật” được hiểu là sự trông coi chặt chẽ, đề cao cảnh giác, kiểm soát cẩn thận mọi việc. Vì thế, tháng Chạp được gọi là “tháng củ mật” nhằm nhắc nhở mọi người phải chú ý bảo vệ tài sản, giữ gìn nhà cửa và chăm lo sức khỏe trong giai đoạn cuối năm.

Tháng 12 Âm lịch vốn là thời điểm bận rộn nhất trong năm. Đây là lúc mọi gia đình gấp rút chuẩn bị cho Tết Nguyên đán, dịp lễ cổ truyền lớn nhất và quan trọng nhất của người Việt. Công việc dồn dập, từ tổng kết làm ăn, thanh toán sổ sách, thu xếp tài chính, cho đến mua sắm, sửa sang nhà cửa, chuẩn bị thực phẩm, lễ vật. Nhịp sống trở nên hối hả hơn thường ngày, đòi hỏi mỗi người phải thận trọng trong từng việc lớn nhỏ để tránh sai sót không đáng có.

Càng về cuối năm, hoạt động giao thương, buôn bán càng sôi động. Chợ búa đông đúc, hàng hóa lưu thông nhiều, nhu cầu chi tiêu tăng cao. Chính sự tấp nập ấy cũng tiềm ẩn không ít rủi ro như mất cắp, lừa đảo, hỏa hoạn, tai nạn hoặc các tệ nạn xã hội. Bởi vậy, “củ mật” còn mang hàm ý nhắc nhở mọi người phải cẩn thận hơn trong việc giữ gìn của cải, trông coi nhà cửa, đề phòng những điều không may có thể xảy ra.

Không chỉ tài sản, tháng Chạp cũng là thời điểm dễ phát sinh vấn đề về sức khỏe do thời tiết lạnh, ăn uống thất thường, làm việc quá sức. Vì thế, hai chữ “củ mật” còn được hiểu theo nghĩa rộng hơn là cẩn trọng trong sinh hoạt, giữ gìn thân thể, để kết thúc một năm trọn vẹn và chuẩn bị bước sang năm mới an lành.

Tháng củ mật là lời nhắc cẩn trọng của người Việt. (Ảnh: Ngô Nhung)

Tháng Chạp có nghĩa là gì?

Bên cạnh tên gọi “tháng củ mật”, tháng cuối cùng của năm Âm lịch còn được gọi là tháng Chạp. Theo các tài liệu cổ, “chạp” thực chất là cách đọc chệch của chữ “lạp” trong tiếng Hán. Chữ “lạp” mang nghĩa “bữa tiệc cuối năm” hoặc “lễ hội tạ ơn cuối năm”. Đây là thời điểm người xưa tổ chức các nghi lễ để cảm tạ tổ tiên, thần linh đã phù hộ họ suốt một năm lao động và sinh sống.

Trong văn hóa Trung Hoa cổ, cuối năm có lễ tất niên rất lớn gọi là “đại lạp”. Vì vậy, tháng cuối năm được gọi là “lạp nguyệt”, tức tháng có đại lễ lạp. Ngoài ra, có giả thuyết cho rằng chữ “lạp” còn mang nghĩa là thịt. Thời xưa, tháng cuối năm là lúc người dân tích trữ lương thực để vượt qua mùa đông giá lạnh và chuẩn bị cho Tết. Trong số đó, thịt là loại thực phẩm quý, tượng trưng cho sự đủ đầy, no ấm, nên chữ “lạp” dần gắn với tháng cuối năm.

Theo thời gian, “lạp” còn phát triển thêm nghĩa liên quan đến việc cúng tế, tưởng nhớ tổ tiên. Khi đi vào tiếng Việt, “lạp” được đọc chệch thành “chạp” và trở thành từ chỉ các nghi lễ giỗ chạp. Vì thế, trong tiếng Việt hiện nay mới có các cách nói như “ngày chạp”, “giỗ chạp”. Tổ hợp “giỗ chạp” là một từ ghép đẳng lập, kết hợp giữa yếu tố Hán Việt và yếu tố thuần Việt có nghĩa gần tương đương, thể hiện quá trình Việt hóa sinh động của lớp từ gốc Hán.

Một cách lý giải khác, chữ “lạp” trong tiếng Hán cũng có nghĩa là thịt. Tháng cuối năm là thời gian người ta tích trữ các loại thực phẩm để đối phó với mùa đông rét mướt, và cũng để chuẩn bị cho Tết Nguyên đán. Trong đó, thịt là loại thực phẩm quý giá, quan trọng.

Chữ “lạp” trong “lạp xường” (hay lạp xưởng) cũng mang nghĩa này. Trong đó. “xưởng” hay “xường” có nghĩa là ruột (âm hán Việt là “trường”).

Người Việt xưa thường gọi tên tháng dựa trên chu kỳ nông nghiệp và các nghi lễ quan trọng trong năm. Tháng cuối cùng được đánh dấu bằng hàng loạt lễ cúng và hoạt động tâm linh, nên tên gọi tháng Chạp gắn liền với ý nghĩa tế lễ, tổng kết và tri ân.

Người dân gói bánh chưng dịp Tết Nguyên đán. (Ảnh: Đắc Huy)

Với người Việt, tháng Chạp không chỉ đơn thuần là một đơn vị thời gian, mà còn là giai đoạn mang ý nghĩa tổng kết. Ngay từ đầu tháng, nhiều gia đình đã bắt đầu dọn dẹp, sửa sang nhà cửa, chuẩn bị thực phẩm truyền thống, sắm sửa quần áo mới, lên kế hoạch về quê, thăm họ hàng, và thu xếp công việc để đón Tết. Mỗi hành động đều mang hàm ý khép lại một năm cũ và mở ra một khởi đầu mới với mong ước an khang, thuận lợi.

Tháng Chạp cũng gắn liền với những phong tục quen thuộc như cúng ông Công, ông Táo vào ngày 23 tháng Chạp, tiễn Táo quân về trời để báo cáo việc nhà trong suốt một năm. Sau đó là những ngày tất bật gói bánh chưng bánh tét, làm mứt, dọn bàn thờ, trang hoàng nhà cửa. Tất cả đều thể hiện đạo lý hướng về cội nguồn, tri ân tổ tiên và chuẩn bị đón năm mới trong không khí trang trọng, ấm cúng.

Ngoài giá trị văn hóa, tháng Chạp còn mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc. Đây là lúc con người chậm lại giữa bộn bề để nhìn lại chặng đường đã qua, tạ ơn những gì mình có, và gửi gắm hy vọng cho năm sắp tới. Việc dọn dẹp nhà cửa, lau chùi bàn thờ, chuẩn bị lễ cúng tổ tiên không chỉ mang tính hình thức, mà còn là cách để mỗi người tự “dọn dẹp” tâm trí, khép lại những điều cũ, hướng đến sự an hòa.

Có lẽ chính vì vậy, tên gọi “tháng củ mật” và “tháng Chạp” vẫn được lưu truyền cho đến hôm nay. Đó không chỉ là những khái niệm ngôn ngữ, mà còn là lời nhắc nhở về sự cẩn trọng, về tinh thần tri ân, và về khát vọng gìn giữ nếp sống văn hóa truyền thống của người Việt trong khoảnh khắc thiêng liêng nhất của năm.