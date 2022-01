Hứng không khí lạnh tăng cường, miền Bắc tiếp tục chìm trong mưa rét

Thứ Hai, ngày 31/01/2022 09:19 AM (GMT+7) Chia sẻ

Một đợt không khí lạnh được tăng cường xuống nước ta khiến thời tiết những ngày Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 chuyển mưa nhiều nơi, trời rét đậm, rét hại kéo dài.

Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc chìm trong mưa rét. Ảnh minh họa TPO.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (31/1, tức 29 tháng Chạp năm Tân Sửu), một đợt không khí lạnh được tăng cường xuống nước ta. Do chịu tác động của không khí lạnh và liên tục được bổ sung, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có rét đậm, rét hại. Tình trạng thời tiết này sẽ kéo dài đến khoảng ngày 4/2 (tức mùng 4 Tết năm Nhâm Dần), vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Thời tiết các khu vực trên cả nước dịp nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022:

Khu vực Bắc Bộ

Từ ngày 31/1-4/2 (từ ngày 29 tháng Chạp đến mùng 4 Tết): Có mưa vài nơi, riêng ngày 1-2/2 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trời rét đậm, rét hại. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; riêng vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết. Nhiệt độ cao nhất 14-18 độ C; nhiệt độ thấp nhất 10-14 độ C, vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Từ ngày 5-6/2 (từ 5 đến 6 Tết): Có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Nhiệt độ có xu hướng tăng dần, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ cao nhất 16-20 độ C, nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi có nơi dưới 12 độ C.

Khu vực từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế

Từ ngày 31/1-6/2 (từ ngày 29 tháng Chạp đến 6 Tết): Phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ ngày 31/1 đến ngày 4/2 trời rét, riêng phía Bắc có rét đậm, rét hại. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 14-18 độ C, phía Nam 19-23 độ C; nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 11-14 độ C, phía Nam 15-19 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Từ ngày 31/1-6/2 (từ ngày 29 tháng Chạp đến 6 Tết): Phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam ít mưa, ngày nắng. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-28 độ C, phía Nam 28-32 độ C; nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 19-22 độ C, phía Nam 22-25 độ C.

Khu vực Tây Nguyên

Từ ngày 31/1-6/2 (từ ngày 29 tháng Chạp đến 6 Tết): Ít mưa, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ cao nhất 27-31 độ C; nhiệt độ thấp nhất 16-20 độ C.

Khu vực Nam Bộ

Từ ngày 31/1-6/2 (từ ngày 29 tháng Chạp đến 6 Tết): Ít mưa, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C; nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C.

Nguồn: http://danviet.vn/hung-khong-khi-lanh-tang-cuong-mien-bac-tiep-tuc-chim-trong-mua-ret-5020223119...Nguồn: http://danviet.vn/hung-khong-khi-lanh-tang-cuong-mien-bac-tiep-tuc-chim-trong-mua-ret-5020223119207578.htm