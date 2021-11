TP Yên Bái ngập nhiều nơi, người dân bì bõm trong mưa rét

Thứ Hai, ngày 22/11/2021 13:01 PM (GMT+7)

Không khí lạnh tràn về khiến mưa lớn xảy ra tại TP Yên Bái gây ngập úng cục bộ, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Yên Bái (tỉnh Yên Bái), suốt từ đêm 21 đến sáng 22/11, mưa lớn đã liên tiếp trút xuống gây tình trạng ngập úng cục bộ tại khu vực thành phố.

Mưa lớn liên tiếp trút xuống TP Yên Bái do ảnh hưởng của không khí lạnh khiến nhiều tuyến phố bị ngập úng cục bộ. Ảnh: Tây Bắc 24H.

Các phường bị ảnh hưởng gồm: Yên Ninh, Đồng Tâm, Minh Tân, Nguyễn Thái Học, Yên Thịnh… Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường bị ngập úng cục bộ. Nước mưa cũng tràn vào nhà dân, ảnh hưởng hơn 100 hộ trên địa bàn.

Ngoài ra, mưa lớn kèm đường ngập nên vào giờ cao điểm buổi sáng người dân đi làm phải chịu cảnh tắc đường, chôn chân dưới mưa rét.

Nước mưa tràn vào nhà dân gây hư hỏng một số đồ đạc và ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt. Ảnh: Tây Bắc 24H.

Ngay sau khi xảy ra ngập úng, các xã, phường đã huy động lực lượng giúp người dân kê cao, di chuyển tài sản và dọn dẹp nhà cửa sau khi nước rút. Đồng thời huy động lực lượng phân luồng giao thông, chốt chặn tại các khu vực ngập sâu; cảnh báo tại các khu vực có nguy cơ sạt lở để đảm bảo an toàn cho người qua lại.

Khoảng trên 100 hộ dân bị nước mưa tràn vào nhà khiến cuộc sống bị ảnh hưởng. Ảnh: Tây Bắc 24H.

Theo Đài khí tượng thủy văn Yên Bái, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên đêm qua và sáng sớm nay (22/11), các khu vực trong tỉnh Yên Bái có mưa, mưa rào (có nơi mưa to đến rất to) và dông.

Lượng mưa từ 19h ngày 21 đến 7h ngày 22/11 một số nơi là: Chi cục Thủy lợi (TP Yên Bái) 112,6mm; Nguyễn Phúc (TP Yên Bái) 74mm; Yên Bình 69.4mm; Bảo Ái (Yên Bình) 35,4mm.

Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên ngày hôm nay (22/11), các khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa rào rải rác, trời rét.

Nhiều tuyến phố bị ngập gây khó khăn trong việc di chuyển của người dân. Ảnh: Tây Bắc 24H.

Một số nơi lực lượng chức năng phải dùng thuyền để đưa các em học sinh tới trường. Ảnh: Tây Bắc 24H.

Vào giờ cao điểm buổi sáng, người dân đi làm phải chôn chân dưới mưa rét. Ảnh: Tây Bắc 24H.

