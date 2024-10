Bộ Công an: Công ty Cây Xanh Công Minh trúng thầu hơn 3.500 tỉ đồng

Ngày 4-10, Bộ Công an đã tổ chức họp báo thông báo tình hình, kết quả Công tác Công an Quý III năm 2024. Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an chủ trì buổi họp báo.

Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng phát biểu tại buổi họp báo

Tại buổi họp báo, Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Cục Phó Cục Cơ quan An ninh điều tra (A09, Bộ Công an), cho biết liên quan đến vụ án Công ty Cây xanh Công Minh, căn cứ vào kết quả điều tra, ngày 8-5, A09 đã khởi tố vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Đưa và Nhận hối lộ.

Hiện nay, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao gia hạn điều tra vụ án lần 1.

Kết quả điều tra xác định Công ty Cây xanh Công Minh đã sử dụng thủ đoạn thông đồng với chủ đầu tư để được tham gia vào đấu thầu từ giai đoạn xây dựng tổng mức đầu tư dự án, bằng cách nâng giá trị vật tư, vật liệu cao hơn với thị trường. Sau khi giá đấu thầu được phê duyệt, Công ty Cây xanh Công Minh sẽ được chỉ định thầu và nhóm công ty thuộc hệ sinh thái của Công ty Cây xanh Công Minh để tham gia đấu thầu, trúng thầu.

"Đến nay, Cơ quan điều tra xác định hệ sinh thái của Công ty Cây xanh Công Minh đã tham gia, thực hiện hơn 600 gói thầu trên 63 tỉnh, thành phố với giá trị khoảng 3.500 tỉ đồng. Trong đó, đã quyết toán được hơn 3.000 tỉ đồng"- Đại tá Hưng nói.

Theo Phó Cục A09, hiện nay, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang thực hiện công tác định giá tài sản, đối với các dự án cây xanh trong hệ thống hệ sinh thái của Công ty Cây xanh Công Minh thực hiện để xác định thiệt hại. Qua đó, A09 có cơ sở để xử lý trách nhiệm của các cá nhân liên quan theo cơ quan chức năng. Cơ quan chức năng đang tiếp tục phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao để có thể khởi tố các bị can.

Trong quý III năm 2024, lực lượng Công an đã bám sát chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, thực hiện tốt chức năng tham mưu, triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và đối ngoại của nhà nước. Theo đó, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, cơ quan công an đã điều tra, khám phá 10.850 vụ phạm tội về trật tự xã hội; bắt, xử lý hơn 21.500 đối tượng. Triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, các tụ điểm ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, khu vực biên giới.

Đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo và triển khai thực hiện kết luận tại các phiên họp thứ 25, 26 của Ban Chỉ đạo. Phát hiện 253 vụ, 562 đối tượng phạm tội về tham nhũng và chức vụ (tăng 26,5% số vụ, 26,86 số đối tượng so với Quý III/2023); 768 vụ, 1.500 đối tượng phạm tội về trật tự quản lý kinh tế.

Công tác ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn được Bộ Công an tập trung chỉ đạo quyết liệt, với tinh thần xuyên suốt: "Cứu dân là ưu tiên cao nhất". Riêng trong ứng phó với bão số 3 và mưa lũ, lực lượng Công an đã huy động hơn 150 ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ hơn 45.000 đơn vị sản phẩm, phương tiện, vật tư, thiết bị, tổ chức hơn 20 đoàn công tác đến các địa phương bị thiệt hại để hỗ trợ y tế, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm phục vụ người dân. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã có 3 cán bộ, chiến sĩ Công an anh dũng hi sinh, thiệt mạng, hàng chục cán bộ, chiến sĩ bị thương để để bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân.

