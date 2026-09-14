Học sinh lớp 10 'độ' IC xe đạp điện, đồng hồ hiển thị tốc độ 99 km/h

Thông tin từ Cục CSGT, khoảng 17h20 ngày 11/9, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên đường Bách Lẫm, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai phát hiện một học sinh điều khiển xe đạp điện với tốc độ cao và không đội mũ bảo hiểm.

Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Người điều khiển được xác định là N.K.T. (SN 2011, trú tại phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai), hiện là học sinh lớp 10.

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT ghi nhận cụm đồng hồ của chiếc xe hiển thị tốc độ tối đa 99 km/h, trong khi tốc độ thiết kế ban đầu của phương tiện không quá 25 km/h.

Làm việc với lực lượng chức năng, N.K.T. khai nhận đã lắp thêm bộ IC nhằm tăng tốc độ của xe so với thiết kế ban đầu.

Một học sinh lớp 10 ở Lào Cai điều khiển xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm, phương tiện được phát hiện đã 'độ' IC khiến cụm đồng hồ hiển thị tốc độ tối đa tới 99 km/h. (Ảnh Cục CSGT)

Tổ công tác sau đó lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe đạp điện, đồng thời tạm giữ phương tiện. Lực lượng chức năng yêu cầu tháo bỏ bộ IC đã lắp thêm, đưa phương tiện về trạng thái thiết kế ban đầu và phối hợp với gia đình để khắc phục.

Theo lực lượng chức năng, việc tự ý thay đổi hệ thống điện, lắp IC nhằm tăng tốc độ xe đạp điện tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Khi phương tiện vận hành ở tốc độ cao hơn nhiều so với thiết kế ban đầu, khả năng đáp ứng của các bộ phận như hệ thống phanh, lốp, khung xe và các chi tiết liên quan có thể không còn phù hợp với tốc độ vận hành.

Đối với học sinh, việc sử dụng phương tiện đã được can thiệp để tăng tốc độ càng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn do kỹ năng xử lý tình huống và kinh nghiệm tham gia giao thông còn hạn chế.

Lực lượng CSGT khuyến cáo phụ huynh thường xuyên kiểm tra phương tiện con em sử dụng; không để học sinh tự ý thay đổi kết cấu, lắp IC, tăng công suất hoặc can thiệp làm thay đổi tốc độ thiết kế của xe đạp điện.