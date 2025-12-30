Điều chỉnh các chuyến bay tránh khu vực không phận Đài Loan (Trung Quốc)

Đại diện Vietnam Airlines cho biết, Vietnam Airlines đã chủ động triển khai phương án điều chỉnh đường bay nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho hoạt động khai thác.

Theo đó, trong khoảng thời gian từ 00h00 đến 10h00 (giờ UTC) (tức 07h00 đến 17h00 giờ Việt Nam) ngày 30/12, các chuyến bay của Vietnam Airlines đến, đi từ Đài Loan (Trung Quốc) và khu vực Đông Bắc Á sẽ được điều chỉnh đường bay để tránh các vùng không lưu bị hạn chế.

Theo thông báo của nhà chức trách về việc hạn chế không lưu tạm thời tại một số khu vực trên không phận Đài Loan (Trung Quốc), Vietnam Airlines đã điều chỉnh các chuyến bay qua khu vực này.

"Do phải điều chỉnh đường bay, nên thời gian bay của các chuyến bay có thể kéo dài thêm từ 15 đến 30 phút so với kế hoạch", đại diện Vietnam Airlines chia sẻ.

Để đáp ứng thời gian bay tăng thêm, các chuyến bay cần mang thêm nhiên liệu, vì vậy một số chuyến bay có thể phải giới hạn tải trọng chuyên chở, bao gồm điều chỉnh giảm số lượng hành lý ký gửi hoặc hành khách.

Cùng đó, Vietnam Airlines sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình, phối hợp chặt chẽ với nhà chức trách để kịp thời cập nhật phương án khai thác và thông tin tới hành khách trong thời gian sớm nhất.

Vietnam Airlines khuyến nghị hành khách có kế hoạch đi, đến Đài Loan (Trung Quốc) hoặc trên các chuyến bay qua khu vực Đông Bắc Á trong thời gian này thường xuyên theo dõi và cập nhật thông tin chuyến bay.