Hồ Dầu Tiếng xả nước liên tục 7 ngày, cảnh báo ngập vùng hạ du sông Sài Gòn

Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Miền Nam (đơn vị quản lý hồ Dầu Tiếng) vừa thông báo điều chỉnh kế hoạch xả nước qua tràn đợt 8 năm 2025.

Theo đó, từ 7h ngày 25/11 đến 7h ngày 2/12, hồ sẽ xả nước với lưu lượng linh hoạt từ 36m³/s đến tối đa 200m³/s. Sau thời gian trên, công ty tiếp tục duy trì dòng chảy sau đập tối thiểu 36m³/s.

Động thái này nhằm chủ động tạo dung tích đón lũ trong bối cảnh Nam Bộ sắp đối mặt với mưa lớn và triều cường duy trì mức cao.

Tính đến 7h ngày 24/11, mực nước hồ Dầu Tiếng ở cao trình 23,9m, thấp hơn 0,5m so với mực nước cao nhất trước lũ. Đơn vị quản lý sẽ căn cứ diễn biến thời tiết, thủy triều và lượng nước về hồ để điều chỉnh mức xả phù hợp nhất.

Triều cường vượt bờ kè, tràn vào khu dân cư ở bán đảo Thanh Đa - Bình Quới hồi cuối tháng 10/2025. Ảnh: Nguyễn Huế

Về tình hình thủy văn, hiện triều cường dù đang xuống nhưng vẫn ở mức cao. Tại trạm Thủ Dầu Một, mực nước vẫn duy trì mức báo động 3 (1,6m).

Đáng lưu ý, dự báo từ ngày 29/11 đến 1/12, Nam Bộ khả năng có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to.

Sự kết hợp "kép" giữa mưa lớn, triều cường cao và lưu lượng xả từ hồ Dầu Tiếng (tối đa 200m³/s) sẽ đẩy mực nước hạ du sông Sài Gòn lên cao. Điều này tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt nghiêm trọng tại các vùng trũng thấp ven sông.

Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Miền Nam đề nghị các địa phương và người dân ven sông Sài Gòn chủ động nắm thông tin, lên phương án phòng tránh để giảm thiểu thiệt hại về tài sản và sản xuất.