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Hi hữu xe cẩu mất phanh trôi xuống sông khi chờ đò

Sự kiện: Thời sự

Một chiếc xe tải cẩu trong lúc chờ đò sang sông bất ngờ trôi xuống sông Hồng. Rất may vụ việc không có thiệt hại về người.

Ngày 26/10, lãnh đạo UBND xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc một chiếc xe tải cẩu trôi xuống sông Hồng tại khu vực bến đò Nam Thanh.

Ảnh: CTV

Ảnh: CTV

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, một chiếc xe tải cẩu đang dừng chờ đò sang sông tại khu vực bến đò Nam Thanh thì bất ngờ mất phanh, trôi xuống sông Hồng.

Theo lãnh đạo UBND xã Nam Ninh, vụ việc không gây thiệt hại về người. Chiếc xe cẩu sau đó đã được đưa lên bờ.

Bến đò Nam Thanh là điểm kết nối giao thông giữa xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình với khu vực xã Vũ Tiên, tỉnh Hưng Yên.

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Khi chiếc xe bán tải đang di chuyển qua suối thì bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi, rất may tài xế đã kịp thời thoát ra ngoài.

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Theo Minh Đức - Vũ Quỳnh ([Tên nguồn])

Nguồn: https://tienphong.vn/hi-huu-xe-cau-mat-phanh-troi-xuong-song-khi-cho-do-pos...

-26/10/2026 14:51 PM (GMT+7)
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