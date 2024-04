Hàng vạn du khách đổ về Cửa Lò tắm biển trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương

Chiều 18/4, bãi biển Cửa Lò (thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) chật kín du khách. Đây là ngày bãi biển này đón du khách đông nhất kể từ đầu năm 2024.

Được biết, trong tối 18/4, thị xã Cửa Lò (Nghệ An) sẽ tổ chức lễ khai trương du lịch biển Cửa Lò 2024. Để chuẩn bị cho mùa du lịch mới, từ nhiều tháng trước, thị xã đã tiến hành chỉnh trang đô thị, làm kè, làm sạch bãi biển và làm các điểm checkin để chào đón du khách.

Sau đợt chỉnh trang đô thị, bãi biển Cửa Lò đã sạch đẹp, thông thoáng với bãi cát trải dài để du khách có thể vui chơi thỏa thích.

Ngày 18/4 thời tiết nắng nóng và đúng vào dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương, hàng vạn du khách thập phương đã đổ dồn về bãi biển Cửa Lò để tắm mát.

Tranh thủ ngày nghỉ lễ, nhiều gia đình đưa nhau đến bãi biển Cửa Lò để chụp hình lưu niệm.

Nhiều cô gái tranh thủ chụp hình lưu niệm trên bãi cát mịn của bãi biển Cửa Lò.

Dưới nước, du khách tắm mát và thích thú vui đùa cùng sóng biển.

Để đảm bảo an toàn cho du khách tới biển Cửa Lò tắm mát, phía ngoài luôn có nhiều tàu cùng đội ngũ cứu hộ túc trực sẵn sàng phản ứng nhanh hỗ trợ du khách khi gặp sự cố.

Các em nhỏ thích thú vui đùa cùng cát.

Nhiều em nhỏ mang bóng ra biển để chơi đùa.

Không chỉ tắm và chơi cùng sóng, nhiều thanh niên nam nữ còn ném cát để rượt đuổi vui đùa nhau trên bãi biển.

Khoảnh khắc ba và con trên bãi biển Cửa Lò.

Càng về cuối chiều, du khách đổ dồn về bãi biển Cửa Lò càng đông.

Năm 2024, thị xã Cửa Lò đề ra mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách du lịch, tăng 15% so với năm 2023. Trong đó khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt khách, tăng 15% so với năm 2023; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023.

