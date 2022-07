Hai tàu cá Quảng Trị bị chìm trên đường vào bờ tránh bão Chaba

Hai tàu cá Quảng Trị với 8 thuyền viên bị chìm trên đường vào tránh bão Chaba đã được một tàu cá khác của tỉnh Quảng Trị kịp thời ứng cứu.

Trưa 2/7, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Trị cho biết, theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCLB&TKCN Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, đã có 2 tàu cá của tỉnh Quảng Trị bị sự cố trên biển.

Tuy nhiên, cả 8 thuyền viên trên 2 tàu cá gặp nạn đã được 1 tàu cá khác của tỉnh Quảng Trị kịp thời ứng cứu đưa lên tàu cá này.

Hai tàu cá Quảng Trị bị chìm trên đường vào bờ tránh bão Chaba, cả 8 thuyền viên trên 2 tàu cá gặp nạn này đã được 1 tàu cá khác của tỉnh Quảng Trị ứng cứu đưa lên tàu - Ảnh minh họa

Cụ thể, lúc 13h ngày 1/7, tại tọa độ 160 14'N[1]1090 48'E, cách cảng Cửa Việt khoảng 120 hải lý về hướng Đông Nam, cách bờ biển TP Đà Nẵng khoảng 85 hải lý về hướng Đông, tàu cá QT92399TS với 4 thuyền viên bị chìm khi đang di chuyển tránh trú bão.

Đến 17h30' cùng ngày (1/7), tại tọa độ 160 07'02N[1]1090 51'58E, cách cảng Cửa Việt khoảng 112 hải lý về hướng Đông Nam, cách bờ biển TP Đà Nẵng khoảng 80 hải lý về hướng Đông, tàu cá QT90139TS với 4 thuyền viên cũng bị chìm khi đang di chuyển tránh trú bão.

Tàu cá QT92399TS này do ông Lê Văn Óc (SN 1991, trú tại xã Triệu An, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) làm thuyền trưởng. Còn tàu cá QT90139TS do ông Lê Văn Vĩnh (SN 1982, trú tại Khu phố 4, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) làm thuyền trưởng.

Tại thời điểm 2 tàu gặp sự cố trên biển, tàu cá khác của tỉnh Quảng Trị mang số hiệu QT90135TS với 4 thuyền viên, do ông Lê Văn Phi (SN 1991, trú tại Khu phố 4, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) làm thuyền trưởng đã tiếp cận và ứng cứu kịp thời, đưa 8 thuyền viên của 2 tàu bị nạn trên lên tàu QT90135 TS an toàn.

Hiện tàu QT90135TS đang trên đường di chuyển vào bờ biển Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị; các thuyền viên trên tàu (12 người/3 tàu) vẫn đảm bảo an toàn.

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Trị, tổng số tàu thuyền trên địa bàn tỉnh là 2.312 chiếc với 7.163 thuyền viên, hiện tại tất cả chủ các phương tiện, tàu thuyền đã nhận được thông tin và hướng di chuyển của cơn bão số 01 (bão CHABA).

Cụ thể, đã vào neo đậu tại các bến trên địa bàn tỉnh 2.269 chiếc với 6.727 thuyền viên. Đang hoạt động trên biển 43 chiếc/436 thuyền viên; trong đó khu vực đảo Cồn Cỏ 39 chiếc với 400 thuyền viên; khu vực Vịnh Bắc Bộ 1 chiếc với 7 thuyền viên; khu vực Hoàng Sa/TP Đà Nẵng 3 chiếc với 29 thuyền viên.

Tàu thuyền ngoại tỉnh đang neo đậu tại các bến của tỉnh Quảng Trị 28 chiếc với 238 thuyền viên; trong đó tàu của tỉnh Quảng Ngãi 7 chiếc với 53 thuyền viên; tàu của tỉnh Nghệ An 20 chiếc với 180 thuyền viên; tàu của tỉnh Quảng Nam 1 chiếc với 05 thuyền viên.

