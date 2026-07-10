Hải Phòng giao 99 ôtô điện cho xã, phường làm xe công vụ

Chiều 10/7, tại quảng trường Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố, UBND TP Hải Phòng tổ chức lễ bàn giao 99 ôtô phục vụ công tác chung cho các xã, phường, đặc khu trên địa bàn.

Theo Sở Tài chính Hải Phòng, sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, thành phố hiện có 114 xã, phường, đặc khu. Theo tiêu chuẩn và quy định, khối địa phương này được bố trí tối đa 532 xe. Tuy nhiên, sau khi thanh lý phương tiện hư hỏng, toàn thành phố chỉ còn 296 xe, thiếu 236 xe, riêng khối xã, phường, đặc khu thiếu 124 xe.

Để đảm bảo phương tiện làm việc cho cơ sở, năm 2025 thành phố bắt đầu mua 25 xe và tiếp tục mua 99 xe mới trong năm 2026.

Dàn ôtô điện được bàn giao, góp phần hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi xanh của thành phố. Ảnh: Đàm Thanh

Việc mua sắm 99 ôtô điện được thực hiện theo hình thức đấu thầu tập trung công khai, với tổng giá trị gói thầu gần 84 tỷ đồng. Phương thức này giúp ngân sách thành phố tiết kiệm gần 5 tỷ đồng so với giá dự toán ban đầu.

Ông Lê Ngọc Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhấn mạnh đây không chỉ là hoạt động tăng cường điều kiện làm việc cho chính quyền cơ sở mà còn là bước đi cụ thể thúc đẩy thực hiện Nghị quyết số 08 về chuyển đổi xanh TP Hải Phòng giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% xe buýt và 100% xe công đầu tư mới hoặc thay thế (trừ xe chuyên dùng) trên địa bàn phải sử dụng điện hoặc năng lượng xanh. Giao thông vận tải cũng là một trong ba lĩnh vực được Hải Phòng ưu tiên tạo đột phá.

"Các công việc khu vực công nghệ tiên phong sử dụng phương tiện giao thông xanh", Bí thư Hải Phòng nói.