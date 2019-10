Triều cường dâng cao, người phụ nữ điều khiển xe lao thẳng xuống hồ đuối nước thương tâm

Do triều cường dâng cao, người phụ nữ khoảng 50 tuổi đã không xác định được ranh giới giữa con đường và hồ nước nên cả người và xe đều rơi xuống hồ.

Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm nạn nhân

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h30 ngày 1/10, một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra tại khu vực hồ Bún Xáng (phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) khiến một người phụ nữ tử vong.

Người dân chứng kiến vụ việc cho biết, do triều cường dâng cao, mực nước ngập sâu khu vực quanh hồ Bún Xáng. Lúc này, bà Lê Thị Kim Thúy (50 tuổi, ngụ phường An Lạc, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) điều khiển xe máy mang BS 65B1-011.76 đã không xác định được ranh giới giữa con đường và hồ nước nên cả người và xe đều rơi xuống hồ. Người dân xung quanh lập tức ứng cứu nhưng do nước dưới hồ rất sâu nên chỉ trục vớt được xe, còn nạn nhân mất tích.

Nhận được tin báo, lực lượng cứu nạn, cứu hộ chuyên nghiệp thuộc Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP. Cần Thơ nhanh chóng có mặt tại hiện trường tìm kiếm nạn nhân.

Đến 20h30, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy.