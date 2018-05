Hạ quân hàm thượng uý công an lái xe biển giả trong tai nạn chết người

Thứ Bảy, ngày 26/05/2018 10:22 AM (GMT+7)

Điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát giả, xảy ra va chạm giao thông làm 1 người tử vong, thượng uý Công an Hà Tĩnh, ông Phạm Cao Hoàng đã bị kỷ luật giáng cấp bậc quân hàm và điều chuyển công tác.

Sáng ngày 26-5, đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa thi hành kỷ luật với hình thức giáng cấp bậc quân hàm đối với thượng úy Phạm Cao Hoàng (xuống trung úy), đồng thời điều chuyển công tác ông Hoàng về Công an huyện Lộc Hà.

Chiếc xe gắn biển số giả trong vụ tai nạn gây chết người do thượng uý Hoàng điều khiển

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào khoảng 12 giờ ngày 16-2-2018 (mùng 1 Tết Nguyên đán Mậu Tuất), thượng úy Hoàng (cán bộ Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ - PX14, Công an tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển ôtô biển số 38A-003.85 lưu thông trên quốc lộ 15A. Khi đi tới địa phận xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe đạp do ông Nguyễn Sỹ Ngụ điều khiển đi từ đường làng ra. Vụ tai nạn khiến ông Ngụ tử vong sau đó.

Công an huyện Can Lộc đã xử phạt hành chính gần 11 triệu đồng đối với ông Phạm Cao Hoàng về các lỗi: Không chấp hành hiệu lệnh chỉ dẫn của biển báo hiệu giao nhau với đường không ưu tiên; không mang theo giấy đăng ký xe, điều khiển xe biển số giả khi lưu hành trên đường; điều khiển xe ôtô hết hạn kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường giao thông cơ giới đường bộ; lỗi xe không có bảo hiểm.

Qua điều tra, cơ quan chức năng kết luận, người điều khiển xe đạp đi từ đường làng ra quốc lộ 15A lưu thông ngược chiều, sai phần đường nên tông trúng xe ôtô do thượng úy Hoàng điều khiển, dẫn đến tử vong, nên không khởi tố vụ án.