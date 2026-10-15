Hà Nội thử nghiệm phun sương dập bụi trên các tuyến phố trung tâm

Các xe chuyên dùng phun sương dập bụi được bố trí hoạt động trên một số tuyến phố như Tây Sơn, Đường Láng, Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa và các khu vực lân cận.

URENCO thử nghiệm phun sương dập bụi trên các tuyến phố

Phương tiện sử dụng là xe chuyên dùng sản xuất năm 2025, có dung tích xi téc 5.300 lít, được trang bị hệ thống phun tạo các hạt sương nước nhỏ phân tán vào không khí. Khi tiếp xúc với các hạt bụi lơ lửng, sương nước có thể hỗ trợ quá trình kết tụ và lắng bụi, góp phần hạn chế bụi phát tán tại khu vực tác nghiệp.

Xe chuyên dụng phun sương dập bụi kết hợp với phun nước, rửa đường, quét hút bụi

Khác với xe rửa đường thông thường sử dụng tia nước áp lực để làm sạch bề mặt đường, xe phun sương dập bụi tập trung hỗ trợ xử lý bụi trong không khí tại khu vực phương tiện hoạt động. Đây là giải pháp có thể kết hợp với các hoạt động vệ sinh môi trường hiện có như quét hút bụi, phun nước và rửa đường nhằm nâng cao hiệu quả duy trì vệ sinh môi trường đô thị.

Ưu tiên vận hành ban đêm, bảo đảm an toàn giao thông

Việc tổ chức vận hành thử nghiệm được thực hiện chủ yếu vào ban đêm, khi mật độ phương tiện giao thông giảm, tạo điều kiện thuận lợi để xe duy trì tốc độ ổn định, bảo đảm phạm vi phun sương đồng đều và hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của người dân.

Xe chuyên dụng đang phun sương dập bụi trên các tuyến phố nội đô

Quy trình phun sương dập bụi bằng xe chuyên dùng quy định thời gian thực hiện từ 23 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Khác với xe rửa đường thông thường, xe chuyên dụng này tạo ra những hạt sương nước nhỏ để hạn chế bụi phát tán trong không khí

Trong quá trình vận hành, các phương tiện phải tuân thủ quy trình kỹ thuật, điều chỉnh góc phun, lưu lượng phun và tốc độ di chuyển phù hợp với điều kiện thực tế; đồng thời bảo đảm an toàn lao động, an toàn giao thông và hạn chế ảnh hưởng đến các hoạt động trên tuyến đường.

Việc phun sương góp phần hạn chế bụi phát tán tại khu vực xe hoạt động

Đối với việc lựa chọn tuyến thử nghiệm, URENCO tập trung vào các khu vực có mật độ giao thông cao, phát sinh nhiều bụi, đồng thời xem xét các điều kiện về bề rộng mặt đường, hạ tầng kỹ thuật và khả năng vận hành an toàn của phương tiện.

Đánh giá hiệu quả thực tế trước khi đề xuất triển khai mở rộng