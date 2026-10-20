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Hà Nội: Ô tô lùi trên đường Lê Duẩn, cuốn xe máy vào gầm

Sự kiện: An toàn giao thông

Chiều 20/10, khi di chuyển trên đường Lê Duẩn (Hà Nội), chiếc ô tô mang BKS Hà Nội bất ngờ lùi lại, cuốn xe máy chở 2 phụ nữ vào gầm.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Thanh Hà

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Thanh Hà

Theo người dân, sự việc xảy ra vào khoảng 15h30 cùng ngày, trước số nhà 233 Lê Duẩn (Hà Nội).

Vào thời điểm trên ô tô mang BKS 30B-155.XX di chuyển trên đường Lê Duẩn, hướng đi Khâm Thiên (Hà Nội). Khi đến trước số nhà 233 Lê Duẩn, phương tiện bất ngờ lùi và va chạm với xe máy chở 2 phụ nữ đi cùng chiều.

Sau va chạm, chiếc xe máy bị cuốn vào gầm ô tô. Hai phụ nữ ngã ra đường.

"Sự việc diễn ra quá nhanh, chúng tôi không biết vì sao chiếc xe đang di chuyển lại lùi vào xe máy", người phụ nữ đối diện hiện trường kể.

Kính sau ô tô vỡ vụn và chiếc xe máy mắc kẹt dưới gầm xe. Ảnh: Thanh Hà
Kính sau ô tô vỡ vụn và chiếc xe máy mắc kẹt dưới gầm xe. Ảnh: Thanh Hà
Kính sau ô tô vỡ vụn và chiếc xe máy mắc kẹt dưới gầm xe. Ảnh: Thanh Hà
Kính sau ô tô vỡ vụn và chiếc xe máy mắc kẹt dưới gầm xe. Ảnh: Thanh Hà

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Thanh Hà

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Thanh Hà

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng CSGT có mặt tại hiện trường lập hồ sơ ban đầu về vụ việc.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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Theo Thanh Hà ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-20/10/2026 18:06 PM (GMT+7)
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