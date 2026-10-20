Va chạm xe máy, cô gái ngã ra đường bị xe buýt cán tử vong

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8h40' sáng nay (20/10) trên đường Xuân Thủy (phường Cầu Giấy, Hà Nội).

Hiện trường vụ tai nạn.

Thời điểm trên, nạn nhân đang điều khiển xe máy BKS 36AZ-025.XX lưu thông trên đường Xuân Thủy theo hướng đi Cầu Giấy. Khi đến đoạn trước số nhà 165 Xuân Thủy thì va chạm với một xe máy khác BKS 29E2-941.XX do một nam thanh niên điều khiển đang lưu thông cùng chiều khiến nạn nhân ngã ra đường và sau đó bị xe buýt BKS 29B-404.XX cán qua và tử vong tại chỗ.

Theo người dân cho biết, nam thanh niên đi xe máy 29E2-941.XX đang lưu thông thì bất ngờ chuyển làn đã dẫn đến va chạm với xe máy của nạn nhân.

Nhận được tin báo, Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để phối hợp với Công an phường Cầu Giấy điều tra, giải quyết vụ tai nạn.

Hiện cơ quan Công an đang điều tra vụ tai nạn.