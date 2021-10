Hà Nội: Nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được phục vụ tại chỗ từ ngày 14/10

Thứ Tư, ngày 13/10/2021 17:02 PM (GMT+7)

Chiều 13-10, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh ký ban hành Công điện số 21/CĐ-UBND về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố trong tình hình mới.

Nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống phục vụ không quá 50% chỗ ngồi

Từ 6h ngày 14-10-2021, UBND thành phố điều chỉnh một số hoạt động trên địa bàn thành phố, cụ thể như sau: Các cơ quan, công sở, tổ chức, doanh nghiệp trở lại hoạt động bình thường; thường xuyên tự đánh giá nguy cơ và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; khuyến khích làm việc trực tuyến.

Xe buýt, xe taxi được hoạt động theo công suất và hướng tuyến do Sở Giao thông vận tải hướng dẫn, đảm bảo các quy định của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế và các quy định phòng, chống dịch.

Các bảo tàng, công viên được mở cửa đón khách trở lại với số lượng không quá 10 người/đoàn, đảm bảo khoảng cách, thực hiện đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch.

Khách sạn, cơ sở kinh doanh lưu trú được hoạt động trở lại không quá 50% công suất, đáp ứng đầy đủ điều kiện kinh doanh lưu trú và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định và hướng dẫn của ngành Du lịch.

Nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống (trừ các cơ sở kinh doanh rượu, bia, bia hơi) được phép kinh doanh, phục vụ tại chỗ, không quá 50% chỗ ngồi và phải đảm bảo khoảng cách hoặc có vách ngăn/tấm chắn, chủ cơ sở và nhân viên phải được tiêm 02 mũi vắc xin phòng Covid-19; yêu cầu khách hàng thực hiện quét mã QR.

- Các hoạt động và cơ sở kinh doanh phải đảm bảo biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện nghiêm 5K, cài đặt và quét mã QR theo quy định của Bộ Y tế và thành phố gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, chủ các cơ sở kinh doanh, dịch vụ và các cá nhân tham gia.

Các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

UBND thành phố giao UBND các quận, huyện, thị xã duy trì chế độ ứng trực thường xuyên, hoạt động của các tổ Covid-19 cộng đồng, đội phòng, chống dịch cơ động của quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn để rà soát, quản lý, giám sát việc di biến động người dân trên địa bàn.

Các địa phương giám sát, theo dõi sức khỏe và xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 theo quy định và hướng dẫn của ngành y tế đối với những người cư trú trên địa bàn khi trở về từ địa phương, khu vực nguy cơ rất cao, nguy cơ cao (được công bố tại trang thông tin điện tử của Bộ Y tế); xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời chủ động phối hợp Sở Y tế bảo đảm xử lý nhanh, kịp thời kiểm soát dịch bệnh trong mọi tình huống trên địa bàn; tăng cường thực hiện các biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm Covid-19 và công tác kiểm tra, giám sát tại các cơ sở khám, chữa bệnh, các cơ sở kinh doanh, sản xuất, dịch vụ trên địa bàn và các khu vực có nguy cơ khác.

Các quận, huyện, thị xã cũng hoàn thành kế hoạch tiêm vắc xin mũi 2, ưu tiên tiêm vắc xin cho người trên 50 tuổi, công nhân các khu/cụm công nghiệp, lực lượng vận chuyển, người làm việc tại các khu vực nguy cơ lây nhiễm cao như trung tâm thương mại, siêu thị… theo hướng dẫn của ngành y tế.

Triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dưới 18 tuổi khi có hướng dẫn

Sở Y tế được giao chủ trì phối hợp các sở, ngành của thành phố và các địa phương trên cơ sở quy định tại Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11-10-2021 của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế kịp thời tham mưu báo cáo UBND thành phố, Ban Chỉ đạo thành phố phòng, chống dịch Covid-19. Xây dựng, tổ chức thực hiện Kế hoạch “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” với lộ trình cụ thể, khả thi, bảo đảm kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Sở Y tế cũng thực hiện hướng dẫn của Bộ Y tế đối với việc xét nghiệm, cách ly, theo dõi y tế người đến từ vùng dịch, từ các địa phương khác; người nhập cảnh (bao gồm trẻ em chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin); người hoàn thành cách ly tập trung được di chuyển thuận lợi về nơi cư trú/lưu trú, làm việc để phục vụ khôi phục và phát triển sản xuất theo quy định.

Bên cạnh đó, Sở Y tế cập nhật các thông tin, dữ liệu phục vụ việc xác định cấp độ dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Căn cứ tình hình dịch trên địa bàn, tham mưu UBND thành phố, Ban Chỉ đạo thành phố phòng, chống dịch Covid-19 công bố mức độ dịch và các biện pháp áp dụng tương ứng.

Tham mưu tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế với tinh thần chủ động, sáng tạo, bám sát thực tiễn, không chủ quan khi dịch đi qua; bảo đảm phương châm “bốn tại chỗ”; thực hiện việc mua sắm để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 đúng quy định, đảm bảo công khai, minh bạch, chặt chẽ; phòng, chống tiêu cực, lãng phí, tham nhũng.

Ngành Y tế tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra đến cấp cơ sở, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đáp ứng nhanh khi tình hình dịch bệnh thay đổi; tiếp tục củng cố hệ thống y tế cơ sở, kể cả y tế quận, huyện, thị xã, bố trí phương tiện trang thiết bị, oxy, nhân lực… để sẵn sàng đáp ứng yêu cầu công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân, công tác phòng, chống dịch trong mọi tình huống.

Ngành Y tế chủ trì, phối hợp Sở Công Thương, UBND các quận, huyện, thị xã và Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội khẩn trương rà soát và thành lập các trạm y tế/tổ y tế lưu động tại các khu/cụm công nghiệp để thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe và phòng, chống dịch bệnh cho công nhân, người lao động.

Đáng chú ý, UBND thành phố giao Sở Y tế triển khai kịp thời kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dưới 18 tuổi và tiêm tăng cường khi có hướng dẫn và phân giao vắc xin của Bộ Y tế.

Xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng chính sách phòng, chống dịch

Sở Giao thông Vận tải được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, quy định tạm thời của Bộ Giao thông Vận tải và chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố để hướng dẫn, tổ chức hoạt động liên quan vận tải, vận chuyển hàng không, đường bộ, đường sắt, đường thủy hoạt động vận tải hành khách, giao thông vận tải liên tỉnh, lưu thông hàng hóa trên địa bàn thành phố phù hợp điều kiện phòng, chống dịch bệnh đảm bảo “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Đồng thời hướng dẫn tổ chức hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe buýt, xe taxi theo nội dung quy định tại công điện này và các quy định, hướng dẫn của Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Y tế.

UBND thành phố giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp các lực lượng chức năng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và an ninh mạng, nhất là tại cơ sở và tại các địa bàn, khu vực cách ly y tế; tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là hành vi chống lại lực lượng chức năng tham gia phòng, chống dịch Covid-19; xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng chính sách phòng, chống dịch.

Công an thành phố cũng triển khai hiệu quả, kịp thời các nội dung tại Kế hoạch của UBND thành phố về việc ứng dụng Cơ sở dữ liệu dân cư trong quản lý xã hội, phòng, chống dịch Covid-19 và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố; chủ trì, phối hợp Sở Y tế và chính quyền địa phương cập nhật thông tin quản lý việc cư trú, thông tin y tế và di biến động của người dân trên địa bàn; đặc biệt giám sát y tế đối với người về từ các khu vực, địa phương có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao.

Bảo đảm công tác an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố; phối hợp chặt chẽ với các địa phương, các lực lượng chức năng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và bố trí lực lượng để tổ chức phân luồng, hướng dẫn kiểm tra giao thông và kiểm soát hiệu quả phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp với diễn biến dịch bệnh trên địa bàn và các quy định của Trung ương, thành phố trong tình hình mới; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Không gây phát sinh các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp và người dân

Trong khi đó, Sở Thông tin và Truyền thông được giao chủ trì việc thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch; tiêu chuẩn kỹ thuật kết nối, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, dữ liệu cá nhân công dân; chủ trì, phối hợp Công an thành phố tổ chức triển khai ứng dụng Cơ sở dữ liệu dân cư trong quản lý xã hội, phòng, chống dịch Covid-19 và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

Đồng thời Sở cũng phối hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo các cơ quan báo chí thành phố phối hợp cơ quan báo chí trung ương trên địa bàn và hệ thông thông tin cơ sở chủ động, kịp thời cung cấp thông tin, phổ biến kiến thức về phòng, chống dịch Covid-19; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trước hết là người đứng đầu cấp ủy từ thành phố đến cơ sở xã, phường, thị trấn, thôn, xóm, khu dân cư, người dân, nhất là người về từ các địa phương, khu vực nguy cơ rất cao, nguy cơ cao, thực hiện nghiêm quy định, hướng dẫn phòng, chống dịch, tránh để lây lan ra cộng đồng. Đẩy mạnh công tác truyền thông về phòng, chống dịch của thành phố chủ động, thống nhất, tạo sự đồng thuận xã hội.

Sở Giáo dục và Đào tạo được giao chủ trì, phối hợp Sở Y tế rà soát, hướng dẫn phòng, chống dịch Coivid-19 trong hoạt động giáo dục và đào tạo; thực hiện các giải pháp đảm bảo thực hiện năm học 2021-2022 an toàn, hiệu quả, phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19 tại từng địa phương; chủ trì, phối hợp Sở Y tế, các địa phương tổ chức tiêm chủng cho học sinh trong độ tuổi khi có hướng dẫn và phân giao vắc xin của Bộ Y tế.

Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ chủ trì xây dựng tham mưu UBND thành phố báo cáo, xin ý kiến cấp có thẩm quyền ban hành kế hoạch khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố; chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp; chính sách ưu đãi thu hút các nhà đầu tư nước ngoài thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố.

Tại Công điện, Chủ tịch UBND thành phố lưu ý, các sở, ban, ngành thành phố và UBND các cấp căn cứ quy định tại Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11-10-2021 của Chính phủ và hướng dẫn của các bộ, ban, ngành trung ương liên quan, chỉ đạo của UBND thành phố, Ban Chỉ đạo thành phố phòng, chống dịch Covid-19 triển khai kịp thời các nhiệm vụ, biện pháp phòng, chống dịch theo chức năng, lĩnh vực, địa bàn quản lý; tăng cường cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, không gây phiền hà, phát sinh các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp và người dân; tổ chức hiệu quả khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.

Nguồn: http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/1014523/ha-noi-nha-hang-co-so-kinh-doanh-dich-vu-an-uo...Nguồn: http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/1014523/ha-noi-nha-hang-co-so-kinh-doanh-dich-vu-an-uong-duoc-phuc-vu-tai-cho-tu-ngay-14-10