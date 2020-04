Hà Nội lập 30 chốt giám sát, đo thân nhiệt từng người ra vào cửa ngõ Thủ đô

Thứ Năm, ngày 02/04/2020 10:58 AM (GMT+7)

Các tổ công tác liên ngành CSGT, TTGT, y tế... giám sát tại 30 điểm chốt đường bộ cửa ngõ ra vào Thủ đô và các tuyến đường sắt, đường sông.

Tổ công tác chốt số 13 ở khu vực đường làng văn hóa các dân tộc Việt Nam, cao tốc Hà Nội – Hòa Bình đo thân nhiệt người điều khiển phương tiện vào Thủ đô

Tối 1/4, tại điểm chốt số 13 ở khu vực đường làng văn hóa các dân tộc Việt Nam, cao tốc Hà Nội – Hòa Bình, chỉ trong thời gian từ 21h-23h30, tổ công tác liên ngành Hà Nội đã kiểm tra 15 phương tiện với 30 lái xe, người ngồi trên xe ô tô được kiểm tra. Sau khi đo thân nhiệt, hỏi han về lịch trình di chuyển, quá trình tiếp xúc thời gian qua, các lái xe, người ngồi trên xe thân nhiệt bình thường được mời tiếp tục hành trình.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, Trung tá Bùi Xuân Phương, Đội phó Đội CSGT số 11, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết: Ngay sau khi có Kế hoạch chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, tổ công tác của Đội CSGT số 11 đã phối hợp với Công an huyện Thạch Thất, Công an xã Yên Bình, CSCĐ, y tế… đã triển khai lực lượng thực hiện nhiệm vụ giám sát xã hội trong việc cách ly.

Cùng với công tác đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự, nhiệm vụ của tổ công tác là dừng và kiểm tra thân nhiệt tất cả các lái xe, người ngồi trên xe ô tô qua tuyến cao tốc này. Nếu phát hiện người nào thân nhiệt cao bất thường hơn so với quy định, sẽ nhanh chóng được đưa về khu vực đảm bảo an toàn y tế, phòng chống dịch Covid-19.

Đồng thời, các tổ công tác cũng kiểm soát việc vận chuyển hàng hóa, phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả với tình trạng lợi dụng dịch bệnh Covid-19 để vận chuyển, buôn bán hàng lậu, nhất là những mặt hàng nằm trong diện thiết yếu, y tế… phục vụ cho an sinh xã hội.

Theo Công an TP Hà Nội, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thành ủy, UBND Thành phố; từ tối 1/4, Công an TP Hà Nội phối hợp Sở GTVT, ngành y tế triển khai lực lượng tại 30 điểm chốt đường bộ cửa ngõ ra vào Thủ đô và các tuyến đường sắt, đường sông để tuần tra kiểm soát giám sát việc thực hiện cách ly xã hội phòng, chống dịch Covid-19.

Các lực lượng sẽ tổ chức đo thân nhiệt, xét nghiệm nhanh Covid-19 với các trường hợp nghi ngờ; Kiểm tra, dừng hoạt động xe bus, taxi, xe ôm, xe công nghệ, xe khách liên tỉnh; Bảo đảm an ninh trật tự, hướng dẫn phân luồng giao thông tại các cửa ngõ ra vào Thủ đô; tuyên tuyền vận động người dân thực hiện nghiêm các nội dung của Chỉ thị 16 Chính phủ, Chỉ thị 05 của UBND Thành phố; xử lý nghiêm các hành vi cố tình vi phạm theo quy định...

