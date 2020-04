Đoàn thanh niên Hải Phòng chế lốp xe ô tô thành bồn rửa tay công cộng chống Covid-19

Thứ Năm, ngày 02/04/2020 09:30 AM (GMT+7)

Những lốp xe ô tô cũ đã được các đoàn viên, thanh niên ở Hải Phòng sáng tạo thành những bồn rửa tay công cộng đặt tại khu chợ để phòng dịch Covid-19.

Đoàn thanh niên Công an huyện An Dương (Hải Phòng) dự kiến đặt mỗi chợ 2 bồn rửa tay làm bằng lốp xe ô tô, triển khai tại 15 xã và 1 thị trấn.

Chiều 1/4, trao đổi với PV, ông Vũ Hải Sơn - Bí thư Đoàn thanh niên Công an huyện An Dương (Hải Phòng) cho biết, thời gian dịch bệnh Covid-19 bùng phát, Chính phủ cũng như UBND TP Hải Phòng chỉ đạo không tập trung đông người, chỉ có các khu chợ được mở để cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân. Đây cũng là nơi tập trung nhiều tiểu thương nên Đoàn thanh niên Công an huyện An Dương quyết định triển khai công trình bồn rửa tay công cộng bằng lốp xe ô tô cũ.

Theo ông Sơn, ở mỗi địa phương sẽ có một chợ lớn, Đoàn thanh niên Công an huyện An Dương dự kiến đặt mỗi chợ 2 bồn rửa tay làm bằng lốp xe ô tô, triển khai đồng loạt tại 15 xã và 1 thị trấn tại huyện.

Tận dụng những chiếc lốp ô tô cũ Đoàn thanh niên Công an huyện An Dương có thể tạo ra chiếc bồn rửa tay hữu ích phục vụ cộng đồng dân cư ở những nơi tập trung đông người trong mùa dịch Covid-19.

Để đảm bảo tiêu chí, tránh hình thức phô trương nhưng vẫn đem lại hiệu quả, Đoàn thanh niên Công an huyện An Dương sẽ phối hợp với Đoàn thanh niên các xã, thị trấn tận dụng những lốp xe đã qua sử dụng từ các gara ô tô ở huyện.

Ông Sơn cũng cho biết thêm, nguồn nguyên liệu được tận dụng từ rác thải cao su, rác thải nhựa vừa góp phần bảo vệ môi trường mà kinh phí lại thấp. Để hoàn thiện một chiếc bồn rửa tay chi phí mất khoảng 150.000 đồng, các công đoạn đều do đoàn viên chung tay chế tạo, lắp đặt.

Những chiếc lôp ô tô được sơn sửa bắt mắt.

"Dự kiến chúng tôi sẽ lắp hơn 30 bồn rửa tay công cộng làm từ lốp xe ô tô đã qua sử dụng. Tuy nhiên, hiện giờ do hạn chế tập trung đông người nên chúng tôi mới triển khai được 5 điểm”, ông Sơn chia sẻ.

Cũng theo ông Sơn, để tạo nên những chiếc bồn rửa tay màu sắc, thu hút thị hiếu của người dân nhưng vẫn đảm bảo tiêu chí vệ sinh, sát khuẩn tay an toàn, các đoàn viên tự tay sơn sửa, trang trí, lắp đặt bồn chắc chắn không bị lung lay. Mỗi bồn rửa tay đều được trang bị xà phòng và dung dịch rửa tay khô.

Những bồn rửa tay đầu tiên hoàn thiện được Đoàn thanh niên Công an huyện An Dương chuyển tới lắp đặt tại chợ Lương Quán, chốt kiểm soát Covid-19 thuộc xã Nam Sơn (huyện An Dương) và chợ Tràng Duệ (xã Lê Lợi, An Dương, Hải Phòng).

Nguồn: http://danviet.vn/song-tre/doan-thanh-nien-hai-phong-che-lop-xe-o-to-thanh-bon-rua-tay-cong-cong...Nguồn: http://danviet.vn/song-tre/doan-thanh-nien-hai-phong-che-lop-xe-o-to-thanh-bon-rua-tay-cong-cong-chong-covid-19-1074853.html