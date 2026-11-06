Hà Nội dự kiến di dời cư dân khỏi 246 căn hộ ở Kim Văn - Kim Lũ

Ngày 5/11, UBND phường Định Công tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch xử lý vi phạm tại các dự án nhà ở thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Mường Thanh, do ông Lê Thanh Thản làm đại diện pháp luật hoặc chủ sở hữu.

Chủ tịch UBND phường Định Công Nguyễn Tuấn Anh cho biết 4 tòa chung cư CT11, CT12A, CT12B và CT12C tại khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ có 4 nhóm vi phạm. Trong đó, tầng một được sử dụng sai mục đích. Diện tích từ tầng 2 đến tầng 4 vốn dành cho thương mại, dịch vụ, nhà trẻ và sinh hoạt cộng đồng đã bị chuyển thành căn hộ ở. Từ tầng 4 trở lên, chủ đầu tư còn tự ý thay đổi cơ cấu diện tích căn hộ. Những vi phạm này làm tăng quy mô dân số, gây quá tải hạ tầng kỹ thuật và xã hội.

Qua rà soát ban đầu, 246 căn hộ rộng 43-74 m2 thuộc diện dự kiến phải di dời cư dân để khắc phục vi phạm. "Quan điểm của thành phố và phường là xử lý nghiêm sai phạm, đồng thời bảo đảm tối đa quyền lợi và an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng", ông Tuấn Anh nói.

Các phương án đang được xem xét gồm chủ đầu tư thỏa thuận chi trả tiền và hỗ trợ chi phí di chuyển; bố trí căn hộ tương đương tại khu đô thị Thanh Hà cho những hộ có nguyện vọng; người dân nhận tiền để tự tìm nơi ở mới hoặc đăng ký mua, thuê nhà ở xã hội.

Diện tích sau khi di dời cư dân dự kiến được ưu tiên phục vụ sinh hoạt cộng đồng, bố trí các dịch vụ thương mại và tiện ích cho người dân tại các tòa nhà.

Tòa nhà CT 11 Khu đô thị KIm Văn - Kim Lũ. Ảnh: Võ Hải

Chủ tịch phường Định Công cho biết sẽ tiếp tục rà soát hiện trạng 4 tòa chung cư, làm cơ sở để các cơ quan chuyên môn thành phố xác định hạng mục được phép tồn tại, phải di dời hoặc phá dỡ. Phường sẽ công bố danh sách 246 căn hộ dự kiến phải di dời cư dân cùng kế hoạch, lộ trình thực hiện.

Ông Tuấn Anh cũng sẽ trực tiếp đối thoại với các hộ liên quan để lắng nghe nguyện vọng, giải đáp thắc mắc và tiếp thu kiến nghị.

Theo kế hoạch, trong tháng 10-11/2026, phường kiểm tra hiện trạng toàn bộ 4 tòa nhà, xác định các hạng mục được phép tồn tại hoặc phải phá dỡ, xác định mức bồi thường, cập nhật danh sách căn hộ có cư dân phải di dời và xây dựng phương án sử dụng diện tích sau khi khắc phục vi phạm.

Việc di dời cư dân dự kiến thực hiện trong năm 2027, sau khi phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Chính quyền phường sẽ phối hợp với các sở, ngành và chủ đầu tư thông tin, vận động, hướng dẫn người dân chuyển đến nơi ở mới.

Trong giai đoạn 2027-2028, các công trình, hạng mục và căn hộ thuộc diện phải phá dỡ sẽ được xử lý theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Quá trình tháo dỡ phải bảo đảm an toàn, an ninh trật tự và hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt của khu dân cư xung quanh.

Tại hội nghị, bà Trần Lan Phương, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 27, cho rằng việc xử lý vi phạm sẽ tác động lớn đến đời sống cư dân, đặc biệt là các gia đình có con nhỏ phải chuyển trường, chuyển lớp nếu thay đổi nơi ở. Do đó bà đề nghị cơ quan chức năng đánh giá thận trọng, xây dựng lộ trình phù hợp, thông tin minh bạch và tăng cường đối thoại để vừa bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, vừa hạn chế xáo trộn cuộc sống người dân.

Ông Uông Văn Cương, Trưởng Ban quản trị tòa CT12C, cho biết nhiều cư dân mong muốn tiếp tục sinh sống tại nơi ở hiện nay. Trường hợp bắt buộc phải chuyển đi, người dân mong cơ quan chức năng có phương án giải quyết thấu tình, đạt lý, bảo đảm quyền lợi và giúp họ sớm ổn định cuộc sống.

Trước đó ngày 28/10, HĐND TP Hà Nội thông qua nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù nhằm khắc phục các vi phạm đất đai, trật tự xây dựng gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị. Nghị quyết liên quan 12 dự án của các doanh nghiệp do ông Lê Thanh Thản đại diện, quản lý, sở hữu, góp vốn hoặc hợp tác đầu tư. Tại các dự án này, tổng số căn hộ được phê duyệt ban đầu là 6.759, nhưng thực tế xây dựng 24.943 căn, chênh lệch 18.184 căn.

Thành phố xác định việc xử lý phải khách quan, minh bạch, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người mua nhà không có lỗi. Cơ chế đặc thù không làm thay đổi bản chất vi phạm và chủ đầu tư phải chịu toàn bộ chi phí khắc phục hậu quả. Trên cơ sở đó, các công trình, hạng mục vi phạm được rà soát, phân loại thành nhóm được phép tồn tại có điều kiện hoặc phải phá dỡ.

Danh sách 12 dự án thuộc diện điều chỉnh của Nghị quyết HĐND thành phố: