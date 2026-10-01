Hà Nội bắt đầu giảm nhiệt từ ngày mai (2/10)

Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ cho biết, chiều 1/10, mây đối lưu đang phát triển trên các xã Hòa Xá, Ứng Hòa. Từ 16h30 đến khoảng 19h30 cùng ngày, vùng mây này tiếp tục gây mưa rào và dông tại các xã trên, sau đó di chuyển đến các xã: Vân Đình, Hồng Sơn, Phú Xuyên, Phượng Dực, Ứng Thiên, Dân Hòa, Chuyên Mỹ và có khả năng lan sang các xã, phường khác của Hà Nội.

Đêm 1 và ngày 2/10, Hà Nội có mưa, mưa rào và dông rải rác, gió Đông Nam cấp 2. Nhiệt độ ban đêm và sáng sớm phổ biến 25-27 độ C, trưa và chiều ở mức 32-34 độ C. Sang ngày 3/10, Hà Nội có mưa vài nơi về đêm, ngày nắng.

Hà Nội có khoảng 3 đợt không khí lạnh trong tháng 10. Ảnh: Tuấn Anh

Đáng chú ý, ngày 4 và 5/10, không khí lạnh tăng cường trở lại, kết hợp hội tụ gió trên cao khiến Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3. Ngày 4/10, nhiệt độ thấp nhất 25-26 độ C, cao nhất 31-32 độ C; sang ngày 5-10, nhiệt độ giảm, thấp nhất 23-24 độ C, cao nhất 27-28 độ C. Từ ngày 6 đến 11/10, Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa; khoảng ngày 10/10, không khí lạnh có khả năng tăng cường yếu trở lại.

Cơ quan trên nhận định, trong tháng 10, Hà Nội có khoảng 3 đợt không khí lạnh ảnh hưởng vào các tuần trong tháng và có khả năng xuất hiện 1 đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng vào nửa đầu tháng. Khoảng tháng 1/2027, Hà Nội có thể xuất hiện đợt rét đậm, rét hại đầu tiên.

Trong tháng 10, nền nhiệt Hà Nội giảm dần, nhiệt độ trung bình 10 ngày đầu tháng phổ biến 26-28,5 độ C, những ngày cuối tháng còn 24-26,5 độ C. Tuy nhiên, nhiệt độ trung bình tháng vẫn cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 1-1,5 độ C. Tổng lượng mưa tháng ở mức xấp xỉ và cao hơn trung bình nhiều năm một ít.

Các hiện tượng dông, lốc, sét, mưa đá, mưa lớn cục bộ và gió giật mạnh có tần suất giảm dần, chủ yếu xuất hiện vào những ngày ảnh hưởng của không khí lạnh, rãnh áp thấp hoặc hội tụ gió trên cao. Trên Biển Đông có khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Hà Nội.

Về thủy văn, mực nước sông Đáy đầu tháng tiếp tục xuống chậm, sau đó dao động chủ yếu theo ảnh hưởng của thủy triều. Trong tháng, sông Đáy có khả năng xuất hiện 1-2 trận lũ nhỏ, đỉnh lũ dưới báo động cấp I. Mực nước hạ lưu sông Hồng, sông Đuống dao động theo điều tiết của các hồ thủy điện tuyến trên và chịu ảnh hưởng của thủy triều.

Vì sao Hà Nội nắng nóng gay gắt giữa mùa Thu?

Theo TS Trương Bá Kiên, Phó Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khí tượng và khí hậu, Viện Khoa học khí tượng thủy văn, môi trường và biển, nguyên nhân trước mắt khiến Hà Nội vẫn xuất hiện nền nhiệt cao trong những ngày này chủ yếu liên quan đến hình thế hoàn lưu khí quyển.

Hiện khối không khí lạnh từ phía Bắc chưa đủ mạnh để làm nhiệt độ giảm đáng kể. Trong khi đó, ban ngày trời ít mây, thời gian có nắng kéo dài, kết hợp với gió Đông Nam đến Nam khiến lượng bức xạ mặt trời vẫn ở mức khá cao. Nhiệt độ theo đó tăng nhanh, đặc biệt từ cuối buổi sáng đến đầu giờ chiều.

Ông Kiên cho rằng việc thời tiết chuyển sang mùa Thu không đồng nghĩa Hà Nội sẽ lập tức chấm dứt hoàn toàn các đợt nóng. Khi chưa xuất hiện một đợt gió mùa Đông Bắc đủ mạnh, khu vực này vẫn có thể trải qua những đợt nóng ngắn trong thời điểm cuối tháng 9, đầu tháng 10.

Ngoài các yếu tố thời tiết diễn ra trong thời gian ngắn, chuyên gia cũng lưu ý đến tác động của El Nino – yếu tố khí hậu đang tạo nền cho diễn biến thời tiết năm nay.

Theo quan trắc và dự báo, El Nino đã được xác lập rõ và được dự báo tiếp tục mạnh lên, có khả năng đạt cường độ rất mạnh vào cuối năm 2026. Hiện tượng này có thể tác động đến sự phân bố nhiệt độ và lượng mưa trên phạm vi rộng, đồng thời làm gia tăng nguy cơ xuất hiện những đợt nóng cực đoan tại nhiều khu vực.

Khi nền nhiệt trung bình toàn cầu và khu vực tăng cao, các đợt nóng cũng có xu hướng xảy ra trên một mặt bằng nhiệt cao hơn. Điều này khiến thời tiết nóng có thể xuất hiện sớm hơn vào mùa Xuân và kéo dài lâu hơn sang mùa Thu, làm sự phân định giữa các mùa dựa trên nhiệt độ trở nên kém rõ ràng.

Đối với Hà Nội, ông Kiên cho biết tác động của đảo nhiệt đô thị cũng khiến cảm giác nóng trở nên rõ rệt hơn. Các bề mặt như đường giao thông, bê tông và công trình xây dựng hấp thụ lượng nhiệt lớn trong ngày nhưng giải phóng chậm về đêm. Cùng với mật độ xây dựng cao và khả năng thông gió hạn chế, khu vực nội thành thường giữ nhiệt lâu hơn so với vùng ngoại thành.

Do đó, tại Hà Nội, cảm giác nóng không chỉ thể hiện rõ vào ban ngày mà ban đêm cũng có thể xuất hiện tình trạng oi bức.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh yếu sẽ khiến nắng nóng diện rộng tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chấm dứt từ ngày 2/10. Nhiều khu vực sau đó có khả năng xuất hiện mưa rào và dông.

Đáng chú ý, trong đêm 4-5/10, không khí lạnh có khả năng được tăng cường mạnh hơn, gây mưa to tại nhiều nơi ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Đến đêm 5 và ngày 6/10, vùng mưa có khả năng mở rộng về phía Nam, ảnh hưởng đến khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi.