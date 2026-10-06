Diễn biến mới vụ xô xát trước cửa nhà hàng Cường Dê Ninh Bình

Liên quan vụ xô xát xảy ra trước nhà hàng Cường Dê (phố Trường Yên, phường Tây Hoa Lư, Ninh Bình), ngày 6/10, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Công an phường Tây Hoa Lư đã hoàn tất việc thu thập tài liệu, chứng cứ, lấy lời khai những người có liên quan và chuyển hồ sơ lên Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình.

Ông H và thanh niên tên T.. Ảnh cắt từ video clip.

Trước đó, chiều 28/9, giữa ông D.V.H. (64 tuổi, nhân viên nhà hàng) và anh N.V.T. (37 tuổi, cùng trú tại địa phương) có xảy ra xô xát. Sự việc sau đó được một số tài khoản mạng xã hội đăng tải, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Theo hình ảnh được chia sẻ, anh T. xuất hiện trước nhà hàng, dùng điện thoại quay và livestream. Hai bên sau đó xảy ra lời qua tiếng lại. Đỉnh điểm, ông H. lấy một ống nứa để tại khu vực gốc cây, cầm trên tay và đuổi theo anh T.

Sau khi nhận được tin báo, Công an phường Tây Hoa Lư đã có mặt, ghi nhận hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ và làm việc với những người liên quan.

Trao đổi với phóng viên, ông D.V.H. cho biết thời điểm xảy ra vụ việc, ông đang làm công việc đón khách tại nhà hàng thì anh T. đến trước quán. Theo ông H., nam thanh niên này có những lời lẽ mà ông cho là thiếu tôn trọng, xúc phạm mình. Do quá bức xúc và không kiềm chế được, ông đã cầm ống nứa vụt vào tay anh T., khi người này đang cầm điện thoại.

Ông H. cho rằng anh T. không bị thương tích do chiếc ống nứa khá mềm. Về hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy khu vực miệng anh T. có màu đỏ, ông H. giải thích rằng nam thanh niên này đang nhai trầu nên nhiều người có thể nhầm với máu. Tuy nhiên, ông H. cũng thừa nhận việc cầm ống nứa xô xát với anh T. là hành vi không đúng.

Theo ông H., sau sự việc ông đã chủ động trình báo toàn bộ vụ việc với cơ quan công an và phối hợp làm rõ các tình tiết liên quan. Ông H. cho rằng bản thân đã không kiềm chế được trước những hành động và lời nói mà ông cho là thiếu chuẩn mực của anh T.

Trước khi xảy ra vụ việc, ông H. được nhiều người biết đến trên TikTok và Facebook qua những đoạn video ghi lại hình ảnh ông vui vẻ, nhiệt tình đón khách trước nhà hàng Cường Dê. Những động tác vẫy tay, nhảy đón khách khá hài hước khiến hình ảnh người đàn ông 64 tuổi này được nhiều người chú ý trên mạng xã hội.

Liên quan vụ xô xát ngày 28/9, ông H. cho biết trước đó anh T. đã nhiều lần đến nhà hàng và xảy ra những hành vi, lời nói khiến ông bức xúc.

Tuy nhiên, những nội dung này hiện vẫn là lời trình bày từ phía ông H. cần được cơ quan chức năng xác minh, đối chiếu với lời khai của anh T., những người chứng kiến, hình ảnh camera và các tài liệu, chứng cứ khác.

Hiện hồ sơ được chuyển lên Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình để tiếp tục xem xét, điều tra theo thẩm quyền.