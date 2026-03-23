Góc nhìn pháp lý vụ xe đạp điện công cộng bị tạm giữ do người điều khiển uống rượu bia

Tự lái xe đạp điện công cộng sau khi uống rượu, người đàn ông bị xử phạt

Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết tối 20/3, các Đội CSGT đường bộ thuộc đơn vị đã phối hợp với công an cấp xã tổ chức kiểm soát nồng độ cồn trên toàn địa bàn thành phố, qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nhiều trường hợp vi phạm.

Đơn cử, lúc 20h41, tại tuyến đường Liễu Giai, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 2 phối hợp với Công an phường Ngọc Hà phát hiện anh P.H.T. (ở Hà Nội) điều khiển xe đạp điện công cộng có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người này vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,207mg/lít khí thở.

Làm việc với tổ công tác, anh T. thừa nhận đã sử dụng rượu bia, ban đầu anh này có ý định đi bộ về nhưng do quãng đường xa nên đã thuê xe đạp điện công cộng để di chuyển. Với vi phạm nêu trên, anh T. sẽ bị xử phạt 150.000 đồng, tạm giữ phương tiện đến 7 ngày làm việc.

CSGT niêm phong chiếc xe đạp điện của anh T. Ảnh: Văn Tiến.

Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo, người dân tuyệt đối không điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu bia. Trường hợp đã uống rượu bia, cần lựa chọn các hình thức di chuyển phù hợp như taxi, xe ôm công nghệ hoặc nhờ người thân hỗ trợ.

Cần có chế tài rõ ràng hơn với người thuê phương tiện công cộng

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, về nguyên tắc, khi phát hiện ra người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn, cơ quan chức năng sẽ lập biên bản, có thể tạm giữ phương tiện để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp phương tiện đó là của người khác, của cơ quan, tổ chức, trong đó có trường hợp xác định phương tiện là tài sản công, cơ quan chức năng vẫn có thể tạm giữ phương tiện, xác minh làm rõ, kết luận để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trường hợp xe đạp là tài sản công bị tạm giữ và gây ra thiệt hại, người thuê, sử dụng chiếc xe đạp này phải bồi thường thiệt hại. Thiệt hại có thể được xác định là thời gian xe không đưa vào sử dụng, và các thiệt hại phát sinh khác nếu có.

Bởi vậy, theo ông Cường, trường hợp này, cảnh sát giao thông xử phạt anh T. về hành vi điều khiển phương tiện sau khi dụng rượu bia và tạm giữ phương tiện là đúng quy định pháp luật.

Ngoài ra, đơn vị vận hành, quản lý xe đạp điện công cộng có thể yêu cầu a T. bồi thường thiệt hại trong thời gian xe không đưa vào sử dụng được. Hai bên có thể tự thỏa thuận với nhau. Nếu không được có thể gửi đơn khởi kiện yêu cầu tòa án giải quyết.

Theo ông Cường, trường hợp người sử dụng xe đạp công cộng vi phạm nồng độ cồn ít khi xảy ra, có lẽ đây là những trường hợp đầu tiên.

Việc xử lý các trường hợp vi phạm đồng đội cồn như vụ việc này dẫn đến tình huống cơ quan chức năng tạm giữ phương tiện, khi đó sẽ gây ảnh hưởng đến tài sản công, khó khăn trong việc triển khai các chính sách xã hội.

Vì thế, cần có những quy định về việc người không đủ điều kiện thuê sử dụng phương tiện công cộng như chưa đủ độ tuổi, vi phạm nồng độ cồn thì cần áp dụng biện pháp kĩ thuật để chặn các giao dịch này.

Trường hợp không thể ngăn chặn được, có thể quy định nếu vi phạm nồng độ cồn mà phương tiện công cộng bị tạm giữ, không thể sử dụng được thì sẽ tăng mức phạt để răn đe, tránh trường hợp người vi phạm nồng độ cồn cố tình gây khó khăn cho cơ quan chức năng.