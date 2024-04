Giữa cái nắng rát da thịt, hành động cực đẹp của CSGT khiến người dân mát lòng

Chiều 26/4, dưới cái nắng rát da thịt, thời tiết oi bức, lực lượng CSGT Hàng Xanh (thuộc Phòng PC08 Công an TP.HCM) phối hợp với phường Hiệp Bình Chánh (TP Thủ Đức) tổ chức phát khăn lạnh, nước suối cho người dân về quê nghỉ lễ 30/4-1/5 tại khu vực cầu Bình Triệu.

Người dân trên hành trình trở về quê nghỉ lễ cảm thấy vui vẻ khi nhận những chai nước, khăn lạnh từ lực lượng CSGT Hàng Xanh trao tặng.

Hành động đẹp của CSGT dưới nắng nóng khiến người dân mát lòng.

Người dân trên đường mưu sinh, trên đường về quê dừng lại nghỉ ngơi, uống ngụm nước mát lạnh do các chiến sĩ CSGT trao tặng.

Bà con cảm thấy ấm lòng, vui vẻ khi nhận những chai nước suối, khăn lạnh nghĩa tình. Anh Nguyễn Khoa Nam làm việc ở TP.HCM chạy xe máy về Bình Thuận cho biết, thời tiết nắng gắt, anh vừa một đoạn mà thấy rát cả mặt. “Khi được lực lượng CSGT mời vào tặng nước uống và khăn lạnh thì mình cảm thấy rất vui. Mong những hình ảnh việc làm đẹp này sẽ tiếp tục được lan tỏa nhiều hơn”, anh Nam chia sẻ.

“Mình rất vui, những chai nước, khăn lạnh không phải phần quà gì to lớn nhưng mình nghĩ đó tình cảm của các chiến sĩ công an đối với bà con. Các anh công an cũng không quên nhắc nhở mình đi đúng luật giao thông, an toàn và nghỉ lễ vui vẻ cùng gia đình”, chị Lê Thị Mỹ Linh (quê Bình Phước) cho biết.

Dưới cái nắng nóng gần 40 độ C, CSGT trao những chai nước suối mát lạnh cho bà con.

Hành động cực đẹp của CSGT khiến nhiều người vô cùng cảm kích. Đáp lại lời cảm ơn của người dân là nụ cười rạng ngời của chiến sĩ CSGT.

Hàng trăm chai nước suối, hàng trăm khăn lạnh được lực lượng CSGT trao cho bà con để “giải nhiệt” trong thời điểm nắng nóng. Việc phát nước và khăn lạnh miễn phí dịp này nằm trong chương trình “chai nước nghĩa tình” đồng hành cùng người dân về trên đường về quê nghỉ lễ.

