Toàn cảnh vụ gian lận điểm thi ở THPT Chuyên Tuyên Quang trước khi Bộ Công an rút hồ sơ, đã khởi tố 27 bị can

Ngày 1/7, Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được công bố. Tại Tuyên Quang có 154 điểm 10 môn Toán.

Đáng chú ý, 147/154 thí sinh đạt điểm 10 môn Toán tốt nghiệp THPT tại tỉnh Tuyên Quang đều đến từ 1 trường là THPT Chuyên Tuyên Quang.

Thậm chí, điểm thi trung bình môn toán của tỉnh này đạt 9,60 điểm, cao nhất cả nước, cao hơn 1,09 điểm so với THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (8,51); cao hơn THPT Hà Nội - Amsterdam 1,36 điểm (8,24); cao hơn THPT Chuyên Lê Hồng Phong (Ninh Bình) 1,15 điểm (8,45); cao hơn THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) 1,38 điểm (8,22).

Giáo viên đầu tiên của trường THPT Chuyên Tuyên Quang bị khởi tố

Vào cuộc điều tra, ngày 5/7, sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy, sinh năm 1998, là Giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang để điều tra liên quan đến kết quả điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Cùng ngày, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho biết đã thành lập Tổ công tác gồm đại diện Bộ GD&ĐT và Bộ Công an để kiểm tra, xác minh kết quả thi môn Toán tại Hội đồng thi tỉnh Tuyên Quang, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng.

Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Ảnh: Mùa Xuân.

Tổ công tác đã rà soát toàn bộ quy trình coi thi, chấm thi, bảo quản bài thi, đối chiếu dữ liệu bài làm và kết quả học tập của thí sinh, đồng thời yêu cầu các cá nhân liên quan báo cáo, tường trình.

Kết quả bước đầu chưa phát hiện bất thường trong các khâu in sao, vận chuyển, bảo quản đề thi, bài thi và chấm thi. Tuy nhiên, qua phân tích dữ liệu, Tổ công tác nhận định kết quả thi môn Toán tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có dấu hiệu bất thường, cần tiếp tục làm rõ, đặc biệt là công tác coi thi.

Bộ GD&ĐT đã đề nghị Bộ Công an và Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp xác minh trách nhiệm của thí sinh, cán bộ coi thi và các cá nhân liên quan; đồng thời yêu cầu rà soát toàn diện kỳ thi, xử lý nghiêm vi phạm nếu có, bảo đảm khách quan, đúng quy định và quyền lợi chính đáng của thí sinh.

Ba ngày sau, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hà Duy để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bị can Nguyễn Hà Duy, Giáo viên Toán của Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Ảnh: Công an Tuyên Quang.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, Nguyễn Hà Duy là giáo viên Toán của Trường THPT chuyên Tuyên Quang, từng phụ trách đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Toán của trường và giữ chức Phó Bí thư Đoàn trường.

Duy từng học lớp Toán chất lượng cao tại Đại học Sư phạm Hà Nội, tốt nghiệp loại giỏi rồi trở về giảng dạy tại chính ngôi trường mình từng theo học.

Trong thời gian học phổ thông, Duy đạt nhiều thành tích học tập, gồm giải ba kỳ thi HOMC do Hội Toán học Hà Nội tổ chức, Huy chương Vàng và Huy chương Đồng Trại hè Hùng Vương, cùng hai năm liên tiếp đoạt giải học sinh giỏi quốc gia môn Toán.

Cũng trong ngày 7/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 4 bị can về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"

Trong đó, có Trưởng điểm thi Trần Thị Thu Hằng, phó Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Văn Huyên và Thư ký điểm thi Nguyễn Hà Duy. Theo cơ quan công an, bà Hằng đã chỉ đạo, định hướng một số cán bộ, giám thị làm sai quy định. Từ chỉ đạo của bà Hằng, ông Duy đã vào phòng thi hướng dẫn, nhắc bài cho một số thí sinh khi làm bài môn Toán.

Hiệu trưởng THPT Chuyên Tuyên Quang và 26 người bị khởi tố

Ngày 13/7, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết vừa khởi tố thêm 15 người trong vụ án gian lận điểm thi Toán ở THPT chuyên Tuyên Quang, nâng số bị can lên 19. Những người này bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Đến ngày 15/7, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố thêm 7 bị can, gồm bà Nguyễn Thị Hằng, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang và 6 người liên quan, cùng về tội danh trên.

Bà Nguyễn Thị Hằng, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Ảnh: Báo Tuyên Quang.

Bà Hằng làm hiệu trưởng trường THPT chuyên Tuyên Quang vào cuối năm 2023. Trước đó, bà là Trưởng phòng Giáo dục phổ thông thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang cũ.

Mới nhất, ngày 15/7, bà Nguyễn Thị Diệu Thúy, (SN 1980), trú tại tổ dân phố 9, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang, là giáo viên môn Ngữ văn của Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Thư ký điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đã đến đầu thú. Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố, áp dụng biện pháp ngăn chặn với bà để điều tra tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo điều 356 Bộ luật Hình sự.

Đến ngày 17/7, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã rút vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Như vậy, quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 27 người về cùng tội danh. Trong số này có Nguyễn Thị Hằng, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang; Trần Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên; Nguyễn Hà Duy, giáo viên Toán Trường THPT Chuyên Tuyên Quang và Nguyễn Thị Diệu Thúy, giáo viên Ngữ văn trường này, thư ký điểm thi.

Danh tính 23 bị can còn lại chưa được công bố.

Bộ Công an rút hồ sơ vụ án tại THPT Chuyên Tuyên Quang: Có thể nhằm làm rõ toàn diện vụ việc

Trao đổi với PV Dân Việt, Luật sư Nguyễn Văn Đồng, Trưởng Văn phòng Luật sư Nhân Chính (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), cho biết theo Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2021), khi xét thấy cần thiết, cơ quan điều tra cấp trên có quyền trực tiếp điều tra vụ án thuộc thẩm quyền của cơ quan điều tra cấp dưới.

Trong thực tiễn, việc rút hồ sơ thường được áp dụng đối với các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp; liên quan đến cán bộ, người có chức vụ, quyền hạn; có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, xuất hiện tình tiết mới hoặc thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Do đó, việc Bộ Công an rút hồ sơ vụ án tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang không phải thủ tục bất thường mà là thẩm quyền được pháp luật quy định.

Luật sư Nguyễn Văn Đồng, Trưởng Văn phòng Luật sư Nhân Chính (Đoàn Luật sư TP Hà Nội). Ảnh: NVCC.

Theo luật sư, quyết định rút hồ sơ không đồng nghĩa chắc chắn sẽ khởi tố thêm bị can hoặc mở rộng vụ án. Tuy nhiên, trong thực tiễn tố tụng, đây thường là dấu hiệu cho thấy cơ quan điều tra cấp trên nhận thấy còn nhiều nội dung cần tiếp tục làm rõ hoặc cần rà soát toàn diện chứng cứ.

Đối với các vụ án liên quan đến lĩnh vực giáo dục và người có chức vụ, quyền hạn, cơ quan điều tra không chỉ xem xét hành vi của người đã bị khởi tố mà còn làm rõ có hay không sự chỉ đạo, can thiệp của người khác; dấu hiệu đồng phạm, giúp sức hoặc che giấu hành vi vi phạm; trách nhiệm của các cá nhân trong quy trình quản lý, giám sát cũng như những lợi ích mà các đối tượng có thể đã đạt được.

Luật sư cũng cho rằng việc cơ quan điều tra cấp trung ương trực tiếp thụ lý còn góp phần củng cố niềm tin của xã hội về tính khách quan, vô tư trong hoạt động tố tụng, nhất là với những vụ án có phạm vi ảnh hưởng lớn hoặc liên quan đến nhiều chủ thể tại địa phương.

Về trách nhiệm hình sự, luật sư nhận định vụ án đang được điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo Điều 356 Bộ luật Hình sự. Cơ quan điều tra sẽ tập trung làm rõ các vấn đề then chốt gồm: xác định đúng chủ thể có chức vụ, quyền hạn; làm rõ hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn; xác định hậu quả và mức độ thiệt hại; động cơ, mục đích, lợi ích đạt được từ hành vi vi phạm; đồng thời phân hóa vai trò của từng cá nhân nếu có đồng phạm.

Đáng chú ý, theo luật sư, nếu quá trình điều tra phát hiện có việc nhận tiền, nhận lợi ích hoặc thỏa thuận trao đổi lợi ích thì cơ quan điều tra có thể xem xét dấu hiệu của các tội danh khác như nhận hối lộ, đưa hối lộ hoặc môi giới hối lộ theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Luật sư Nguyễn Văn Đồng đánh giá, việc Bộ Công an rút hồ sơ vụ án về trực tiếp điều tra cho thấy quyết tâm làm rõ toàn diện bản chất vụ việc, xác định đầy đủ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan, đồng thời góp phần bảo đảm nguyên tắc thượng tôn pháp luật và củng cố niềm tin của xã hội vào tính công bằng, minh bạch của hoạt động giáo dục.