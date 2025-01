Giám đốc ở TP HCM được xin lỗi sau 10 năm bị bắt oan

Ngày 17/1, buổi xin lỗi công khai ông Đỗ Văn Hùng (nguyên giám đốc Công ty TNHH MTV Lộc Lộc) được đại diện TAND, Công an và VKSND tỉnh Đăk Nông tổ chức tại UBND phường 4, quận 8 - nơi ông cư trú.

Ông Đỗ Văn Hùng tại buổi xin lỗi công khai sáng 17/1. Ảnh: Hải Duyên

Sự nhầm lẫn 'định mệnh' của cán bộ

Hồ sơ vụ án thể hiện, năm 2010, khi ông Hùng đang là giám đốc công ty kinh doanh nhà hàng, bất động sản, ôtô, thì người bạn ở Vũng Tàu hỏi vay 500 triệu đồng để mua hóa chất xử lý bồn chứa dầu. Người này đưa cho ông sổ đỏ 2 thửa đất diện tích 15 ha tại xã Đăk Ha, huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông để làm tin.

Về sau, người bạn gặp khó khăn không trả nợ được, nói muốn nhượng lại 2 thửa đất cho ông Hùng. Ông đồng ý và đưa thêm cho bạn 300 triệu đồng. Việc chuyển nhượng diễn ra tại TP HCM, hai bên không bàn giao đất thực địa.

Một thời gian sau, ông mang 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lên Đăk Nông nhờ người xác định vị trí thửa đất mình đã mua. Những người ông nhờ có Phó bí thư Đảng ủy xã Đăk Ha, cán bộ địa chính xã và một người là môi giới bất động sản. Tuy nhiên, những người được nhờ đã chỉ nhầm thửa đất khác (sau này xác định là đất của ông Nguyễn Tấn Anh) cho ông Hùng.

Tháng 10/2012, ông Hùng bán thửa đất được chỉ nhầm này cho vợ chồng ông Nguyễn Hữu Tuấn với giá hơn 2 tỷ đồng. Trước khi thực hiện giao dịch, ông Hùng và người đại diện theo ủy quyền của ông Tuấn đến kiểm tra đất, nhờ cán bộ địa chính xã Đăk Ha định vị, đo đạc. Hai bên cũng đến Phòng Công chứng số 1 tỉnh Đăk Nông làm các thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Tháng 11/2012, UBND huyện Đăk Glong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho vợ chồng ông Tuấn. Sau đó, vợ chồng ông Tuấn tiến hành xây nhà thì bất ngờ ông Nguyễn Tấn Anh ngăn cản. Ông Tuấn Anh cung cấp chứng cứ, chứng minh mảnh đất này của mình. Khi biết ông Hùng giao đất không đúng vị trí, ông Tuấn đòi lại tiền nhưng không được. Vì vậy, ông Tuấn gửi đơn tố cáo ông Hùng đến Công an tỉnh Đăk Nông.

Gần hai năm sau, ngày 13/5/2014, ông Hùng bị Công an tỉnh Đăk Nông khởi tố, bắt tạm giam về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra và xét xử, ông Hùng kêu oan, khẳng định không có việc lừa đảo mà là quan hệ dân sự và có sự nhầm lẫn khi xác định vị trí khu đất. Tháng 9 năm đó, TAND tỉnh Đăk Nông xử sơ thẩm, tuyên phạt ông Hùng 14 năm tù, buộc trả cho ông Tuấn hơn 2 tỷ đồng.

Trải qua quá trình tố tụng kéo dài với nhiều lần xét xử, trả tự do, rồi hủy án điều tra lại, hồi cuối tháng 4/2024, Công an tỉnh Đăk Nông đã ra quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông Hùng vì không chứng minh được phạm tội.

Đại diện VKSND tỉnh Đăk Nông phát biểu lời xin lỗi ông Hùng. Ảnh: Hải Duyên

Phát biểu mở đầu buổi xin lỗi công khai, ông Lại Hồng Khanh, đại diện VKSND tỉnh Đăk Nông, gửi lời xin lỗi tới ông Hùng vì những sai sót cơ quan này đã gây ra hơn 10 năm trước, đồng thời xin rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Tương tự, phía tòa án cũng nhìn nhận những sai sót khiến ông Hùng phải gánh chịu nhiều mất mát khi mang thân phận bị can, bị cáo nên "chân thành gửi lời xin lỗi".

Đại diện Công an tỉnh Đăk Nông, thượng tá Đinh Công Hiếu thẳng thắn nhận trách nhiệm, khẳng định việc khởi tố, bắt giam ông Hùng là trái pháp luật, dẫn đến thiệt hại về tinh thần, sức khỏe của ông.

"Vụ án xảy ra hơn 10 năm trước, cơ quan điều tra công an tỉnh xin nhận thiếu sót vì đã gây ra những mất mát cho gia đình ông. Chúng tôi xin lỗi ông và gia đình, mong ông chấp nhận", thượng tá Hiếu nói, đồng thời đề nghị ông Hùng phối hợp với cơ quan tố tụng Đăk Nông giải quyết việc bồi thường oan sai.

Đại diện Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Nông xin lỗi ông Hùng tại nơi cư trú. Ảnh: Hải Duyên

Lắng nghe quan điểm của đại diện các cơ quan tố tụng, gương mặt ông Hùng đầy vẻ kìm nén. Giọng nghẹn, ông cho biết bản thân và gia đình đã mất mát rất nhiều vì bị bắt giam, xét xử oan. Ngày ông bị bắt người cha đau buồn mà lâm bệnh nặng, vợ ông cũng vì lo lắng quá nhiều mà mắc trọng bệnh.

"Hơn 4 năm ở tù, 10 năm mang thân phận bị can đối với tôi dài hơn 60 năm cuộc đời. Từ vị trí giám đốc nhà hàng, tôi trở thành nhân viên bảo vệ; từ ở nhà lầu giờ đi ở nhờ; từ có một gia đình hạnh phúc bỗng con cái trở thành mồ côi...", ông nói.

Theo ông Hùng, "một lời xin lỗi ngắn ngủi" không thể bù đắp hết những đau khổ, mất mát mà ông và gia đình đã phải gánh chịu. Tuy nhiên, ông đánh giá cao "tinh thần sai là sửa" của các cơ quan tố tụng và "xin nhận lời xin lỗi này".

"Dù muộn màng nhưng cũng đã phục hồi thân phận cho tôi. Qua đây, tôi mong cơ quan tố tụng cần phải nghe lời kêu oan của người vô tội", ông Hùng nói và đề nghị các cơ quan tố tụng không đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, nhanh chóng bồi thường oan sai cho ông.

Cuối cùng, ông gửi lời cảm ơn vợ, vừa thay ông gồng gánh gia đình, vừa chạy khắp nơi kêu oan cho chồng trong nhiều năm.