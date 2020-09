Giám đốc Công an TP.HCM được thăng hàm Thiếu tướng

Thứ Bảy, ngày 12/09/2020 13:30 PM (GMT+7)

Đại tá Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM được thăng lên hàm Thiếu tướng.

Chiều 11-9, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng cho ông Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM.

Đại tá Lê Hồng Nam được thăng lên hàm Thiếu tướng. Trong hình: Đại tá Lê Hồng Nam nhận quyết định làm Giám đốc công an TP.HCM, hôm 30-6. Ảnh: HT

Đại tá Lê Hồng Nam có nhiều năm công tác ở Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu thuộc Bộ Công an.

Năm 2019, ông được điều động về giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Long An. Đến tháng 6-2020, Bộ Công an đã điều động, bổ nhiệm ông Lê Hồng Nam làm Giám đốc Công an TP.HCM.

Trước đó, ngày 1-9, Đại tá Cao Đăng Hưng, Phó Giám đốc Công an TP.HCM cũng được thăng cấp bậc hàm lên hàm Thiếu tướng.

+ Cũng tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an) đã công bố các quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng cấp bậc hàm cấp tướng cho tám sĩ quan cao cấp thuộc lực lượng Công an nhân dân khác.

Trong đó, ông Nguyễn Thanh Sơn, Cục trưởng Cục Đối ngoại và ông Lê Minh Hùng, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng, được thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an trao quyết định và tặng hoa chúc mừng 7 sĩ quan Công an được thăng quân hàm Thiếu tướng. Ảnh: VGP

Sáu người khác được thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng gồm ông Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa; ông Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông; ông Phạm Ngọc Việt, Cục trưởng Cục An ninh nội địa; ông Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; ông Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An; ông Trần Hải Quân, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, Đại tướng Tô Lâm chúc mừng các cán bộ được thăng cấp hàm cấp tướng lần này và khẳng định, quyết định thăng cấp bậc hàm cấp tướng cho các sĩ quan một lần nữa khẳng định sự trưởng thành, phát triển của lực lượng CAND.

Đây cũng là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước, của nhân dân đối với công lao đóng góp của lực lượng CAND và các cá nhân cán bộ trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị trên cương vị mới của mình dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, các cán bộ sĩ quan luôn luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, phát huy vai trò gương mẫu của người lãnh đạo chỉ huy vượt qua khó khăn, thử thách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng Bộ Công an cũng mong muốn, các cán bộ có nhiều cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND được Đảng, Nhà nước, nhân dân, Bộ Công an đánh giá cao đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý.

