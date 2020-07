Công an Cần Thơ lần đầu tiên có 3 tân phó giám đốc được điều động, bổ nhiệm

Thứ Hai, ngày 27/07/2020 22:00 PM (GMT+7)

Bộ Công an đã công bố quyết định nhân sự tại Công an TP Cần Thơ. Trong đó, có 3 cán bộ được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ phó giám đốc.

Chiều 27-7, tại Công an TP Cần Thơ, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Văn Phương, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Vũ Thành Thức (Trưởng Phòng Biên chế và Chỉ tiêu đào tạo - Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an), Thượng tá Trần Văn Dương (Trưởng Phòng Tham mưu Công an TP Cần Thơ) và Đại tá Hồ Trung Lập (Trưởng Phòng An ninh đối nội Công an TP Cần Thơ) giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ.

Đại tá Nguyễn Văn Phương tặng hoa cho 3 tân Phó Giám đốc Công an Cần Thơ

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ đề nghị trên cương vị công tác mới, Đại tá Vũ Thành Thức, Thượng tá Trần Văn Dương, Đại tá Hồ Trung Lập nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ và trí tuệ tập thể.

Chân dung 3 tân Phó Giám đốc Công an Cần Thơ (từ trái qua): Đại tá Vũ Thành Thức, Đại tá Hồ Trung Lập và Thượng tá Trần Văn Dương

Tại buổi lễ, Đại tá Vũ Thành Thức, Thượng tá Trần Văn Dương, Đại tá Hồ Trung Lập hứa sẽ khẩn trương tiếp nhận nhiệm vụ mới, cùng với Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác đảm bảo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/cong-an-can-tho-lan-dau-tien-co-3-tan-pho-giam-doc-duoc-dieu-dong-bo-nhiem-20200727181932089.htm