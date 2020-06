Giám đốc Công an Thái Bình được thăng hàm Đại tá

Thứ Sáu, ngày 05/06/2020 21:31 PM (GMT+7)

Công an tỉnh Thái Bình vừa tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thăng cấp bậc hàm cho Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Phạm Đình Tâm - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thượng tá lên Đại tá đối với đồng chí Nguyễn Thanh Trường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình

Công an tỉnh Thái Bình vừa tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương cho sĩ quan Công an tỉnh Thái Bình năm 2020.

Cụ thể, Công an tỉnh Thái Bình đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thăng cấp bậc hàm từ Thượng tá lên Đại tá đối với ông Nguyễn Thanh Trường - Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình.

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh và cán bộ được thăng cấp bậc hàm, nâng lương năm 2020, Đại tá Nguyễn Thanh Trường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình khẳng định, đây là sự quan tâm, ghi nhận của Ngành đối với quá trình rèn luyện, nỗ lực và sự đóng góp của cán bộ, chiến sĩ trong sự nghiệp bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Chúc mừng các đồng chí được thăng cấp bậc hàm, nâng lương năm 2020, Giám đốc Công an tỉnh mong muốn cán bộ, chiến sĩ cần tiếp tục rèn luyện, phấn đấu đề cao trách nhiệm nêu gương để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, xứng đáng với sự quan tâm, tin tưởng của Đảng, Ngành và nhân dân.

