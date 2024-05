Giải mã vụ đầu độc giữa rừng già và lật mặt kẻ sát nhân đội lốt thầy cúng

Cơ quan công an đưa Triệu Vạn Phúc đến nơi gây án để thực nghiệm hiện trường

Vụ trọng án trong rừng

Những ngày đầu tháng 10-2021, trên địa bàn xã Tả Phìn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Cụ thể, lúc 10h ngày 11-10-2021, trong khi đi rừng, anh Chảo A Quẩy (trú tại bản Phìn Thàng, xã Tả Phìn) phát hiện thi thể chị Chẻo Mý Nải (SN 1972, trú cùng địa phương) trong khu rừng tái sinh thuộc bản Sèng Lảng, xã Tả Phìn. Nơi phát hiện thi thể chị Nải có đường đi cực kỳ khó khăn. Đáng chú ý, một số người thân của nạn nhân cho biết, trước khi bị sát hại chị Nải có vay tiền, vàng, bạc trị giá khoảng trên 200 triệu đồng để đi thuê thầy mo làm lễ cúng. Thế nhưng, khi phát hiện thi thể chị Nải, số tài sản này không thấy ở hiện trường.

Thông tin về cái chết bất thường của nạn nhân được Công an huyện Sìn Hồ chuyển đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lai Châu. Xác định đây là vụ án giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng, Phòng Cảnh sát hình sự tham mưu đến Giám đốc Công an tỉnh xác lập chuyên án do Đại tá Phạm Hải Đăng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh làm Trưởng ban chuyên án. Ban chuyên án cũng đề nghị các cục: Cảnh sát hình sự, Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Kỹ thuật nghiệp vụ của Bộ Công an cùng phối hợp.

Triệu Vạn Phúc tại cơ quan điều tra và số tài sản của nạn nhân bị Triệu Vạn Phúc chiếm đoạt

Những lời khai mâu thuẫn

Những tổ công tác đầu tiên của Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát hình sự của Công an tỉnh Lai Châu và Công an huyện Sìn Hồ đã khẩn trương có mặt tại hiện trường. Tại đây, cơ quan công an thu giữ 1 chiếc gùi nhựa màu xanh, 1 mảnh nilon màu trắng, 1 đôi dép nhựa, 1 chiếc kẹp tóc và 1 đầu lọc thuốc lá. Từ đây đã đặt ra phán đoán chị Nải bị sát hại trong khi đang làm lễ cúng và thầy cúng cho chị là một người đàn ông.

Qua khám nghiệm tử thi phát hiện nạn nhân không có dấu hiệu bị tác động ngoại lực, nhưng dạ dày có nhiều mảnh lá cây màu xanh. Kết quả khám nghiệm kết luận, nguyên nhân tử vong của nạn nhân có dấu hiệu bị ngộ độc, do đó cần lấy mẫu để giám định độc chất, vị thể. Qua giám định, Viện Pháp y Quốc gia kết luận, trong máu và phủ tạng nạn nhân có thành phần Alcaloid (là thành phần độc tố có trong lá ngón).

Cùng thời điểm này, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lai Châu đã dựng lại các mối quan hệ của nạn nhân. Khoảng 200 đối tượng nghi vấn bao gồm cả những người làm nghề thầy cúng lần lượt được đưa vào sàng lọc, rà soát. Sau 24 giờ tiếp nhận thông tin vụ án, qua những tài liệu, chứng cứ thu thập được, ban chuyên án đã dựng được đối tượng nghi vấn số 1 là Triệu Vạn Phúc (SN 1981, trú tại xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu). Phúc là đối tượng hành nghề thầy mo hay đi làm lễ cúng cho đồng bào dân tộc ở địa bàn tỉnh Lai Châu, Lào Cai và thường xuyên đến huyện Sìn Hồ.

Bị triệu tập lên làm việc, Phúc quanh co phủ nhận việc có mặt tại địa bàn huyện Sìn Hồ trước và trong thời gian xảy ra vụ án, liên tục đưa ra những chứng cứ ngoại phạm. Với những nội dung Phúc đưa ra, ban chuyên án đã cử các tổ công tác vừa kiên trì đấu tranh, vừa tiến hành xác minh lời khai của đối tượng. Đoạn đường từ hiện trường vụ án đến nơi Phúc ở là 100km đường rừng. Một ngày, các điều tra viên phải trở đi, trở lại nhiều vòng, đối tượng khai đến đâu lại xác minh đến đó. Với sự kiên trì, các điều tra viên đã chứng minh những lời khai của Phúc đều sai sự thật. Bị vạch trần, gã thầy cúng lại thay đổi lời khai, tự nhận có liên quan đến vụ án nhưng chỉ là người mối lái để nạn nhân gặp một thầy cúng khác... Phúc nói do biết chị Nải có nhu cầu thuê thầy cúng để giải quyết mâu thuẫn về đất đai, nên đã giới thiệu cho nạn nhân gặp thầy cúng L để “cúng xấu” (cúng làm hại người có mâu thuẫn với chị Nải). Phúc còn cung cấp cho cơ quan điều tra chi tiết thầy cúng L đi cùng 2 thanh niên vào thời điểm trùng khớp với vụ án.

Thầy cúng L sau đó được triệu tập về cơ quan công an. Trong lúc này, anh L tỏ ra lo lắng và khẳng định không liên quan đến cái chết của chị Nải. Theo dõi toàn bộ diễn biến tâm lý của Triệu Vạn Phúc và người có liên quan, các thành viên trong Ban chuyên án đã nhận thấy sự bất thường. Từ đó các điều tra viên tỉ mỉ dựng lại lời khai của thầy cúng L và chứng minh sự trong sạch cho anh ta...

Nhớ lại thời điểm điều tra vụ án, các thành viên Ban chuyên án đều khẳng định chưa thấy đối tượng nào gian xảo như Phúc. Gã rất biết đoán ý của người đối diện, liên tục thay đổi lời khai theo hướng có lợi cho mình và đánh lạc hướng điều tra.

Triệu Vạn Phúc tại phiên xét xử ngày 23-9-2022 của TAND tỉnh Lai Châu

Truy đến cùng kẻ thủ ác

Nhưng dù có gian xảo đến đâu, trước những chứng cứ mà Ban chuyên án đưa ra, cuối cùng Triệu Văn Phúc cũng phải thừa nhận hành vi mất nhân tính của mình. Theo đó, Phúc làm thầy cúng đã nhiều năm và khá có uy tín trong đồng bào người Dao ở Lào Cai, Lai Châu. Theo phong tục tập quán người Dao, trong 1 năm phải cúng giải hạn từ 1-2 lần nên bà con sẵn sàng bỏ chi phí để thực hiện các nghi lễ tâm linh. Trước thời điểm xảy ra vụ án, Phúc rơi vào cảnh nợ nần chồng chất. Khi biết chị Nải là người có điều kiện kinh tế, lại cần tìm thầy cúng để giải quyết việc tranh chấp đất đai, Phúc nảy sinh ý định lừa nạn nhân gom tài sản để làm lễ, sau đó sát hại để chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng yêu cầu chị Nải chuẩn bị các đồ phục vụ làm lễ giải hạn gồm 12kg bạc, 3,6g vàng, 36 triệu đồng, 3 gói gạo, 3 chiếc bùa, 3 lá cây “cầm kìa”, nếu không có vàng thì thay bằng bạc (quy đổi 1g vàng = 1,2kg bạc). Chị Nải đã vay mượn khắp nơi để gom đủ số lễ này.

Ngày 6-10, chị Nải gặp Phúc đưa trước số tiền 22 triệu đồng và thông báo đã chuẩn bị đủ lễ. Để tránh bị phát hiện, đối tượng nói với nạn nhân là không được kể với ai, nếu không việc cúng sẽ mất thiêng. Cùng ngày, Phúc vào rừng tìm lá ngón mang về nhà nấu lấy nước đổ vào chai nhựa. Đến ngày 10-10, gã mang theo chai nước lá ngón và hẹn chị Nải lên khu rừng tái sinh cúng. Quá trình làm lễ, Phúc đưa cho chị Nải uống chai nước lá ngón. Người phụ nữ không chút nghi ngờ đã uống chai nước độc và ra đi trong oan uổng. Khi thấy chị Nải nằm bất động, Phúc chiếm đoạt toàn bộ tài sản của chị mang về nhà chôn giấu ở nương chè của gia đình.

Quá trình điều tra, Ban chuyên án thu giữ những tài sản mà Phúc chiếm đoạt của nạn nhân, thân, rễ cây lá ngón còn lại nơi Phúc lấy để nấu nước đầu độc nạn nhân, những công cụ, phương tiện đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội. Ngày 23-9-2022, TAND tỉnh Lai Châu đã tuyên phạt bị cáo Triệu Vạn Phúc 2 năm tù về tội vu khống, 20 năm tù về tội trộm cắp tài sản, tử hình về tội giết người, tổng khung hình phạt là tử hình. Đó là bản án hoàn toàn thích đáng cho kẻ thủ ác đầy gian xảo.

