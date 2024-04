Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P1): Những gã giang hồ cộm cán

Đầu tháng 4/2017, Công an Nam Định nhận được tin báo về việc một người đàn ông bị chém trọng thương tại đường Ngô Gia Tự (TP Nam Định). Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Nhận định đây là vụ án nghiêm trọng, Công an TP. Nam Định cùng công an tỉnh Nam Định đã có mặt tại hiện trường. Dọc đường Ngô Gia Tự, công an phát hiện nhiều vết máu dạng giọt rải rác. Tuy nhiên, hình thái những vết máu này rất "bất thường", không theo một quy luật.

Các điều tra viên nhận định, đây là máu của nạn nhân, theo thông thường nếu nạn nhân bị truy đuổi họ có xu hướng chạy thành đường thẳng, thế nhưng, các vết máu trên đường lại "lộn xộng", ở các hướng khác nhau. Như thế, chứng tỏ khi bỏ chạy, nạn nhân bị truy đuổi theo nhiều hướng nên có sự dịch chuyển bất thường này.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Công an tỉnh Nam Định đưa ra đánh giá phải có ít nhất 3 đối tượng tham gia việc truy sát nạn nhân.

Khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân bị đâm, chém nhiều nhát trên cơ thể, các vết thương có hình thái khác nhau, của nhiều loại hung khí sắc nhọn khác nhau. Trong đó, các vết thương phần bụng, cổ gây mất máu cấp, dẫn đến tử vong.

Nạn nhân được xác định là anh Lê Việt H (SN 1986, trú tại TP Nam Định). Anh H cũng là người có nhiều mối quan hệ xã hội tại Nam Định.

Nơi xảy ra vụ án (ảnh tư liệu)

Thời điểm vụ án xảy ra vào ban đêm, đường Ngô Gia Tự rất vắng vẻ, vì thế không có nhân chứng nào cung cấp được các thông tin có giá trị. Công an chỉ nắm được, vào lúc đó anh H bị nhiều người cầm hung khí đâm, chém và đuổi theo.

Công tác rà soát các mối quan hệ của nạn nhân được tiến hành trên diện rộng. Thời điểm đầu tiên công an chưa phát hiện manh mối nào có thể dẫn tới "nút thắt" của vụ án, Tuy nhiên các anh đánh giá, nguyên nhân chắc chắn do mâu thuẫn trong việc kinh doanh cho vay lãi.

Nhiều nhóm đối tượng cộm cán tại địa phương được gọi hỏi nhưng không thu lại kết quả gì.

Trong khi vụ án còn bế tắc, công an nhận được thông tin vào đêm vụ án xảy ra, trên đường Ngô Gia Tự, sát với hiện trường xuất hiện chiếc xe ô tô màu đỏ có dãy biển kiểm soát là xxx43.

Tiến hành xác minh biển kiểm soát trên, công an xác định đó là xe ô tô đứng tên một phụ nữ đang sinh sống tại Nam Định. Người phụ nữ này sau một hồi im lặng đã khai đây là xe ô tô của mình. Tuy nhiên chị ta không biết chuyện gì xảy ra.

Người phụ nữ cho hay, vào tối xảy ra vụ án, chị ta ở nhà, không sử dụng chiếc xe ô tô nói trên. Quá trình xác minh, công an nhận định lời khai này là chính xác. Tuy người chủ xe không có mặt, không tham gia vào vụ việc, nhưng chắc chắn phải có mối liên hệ nào đó khi mà xe chị ta xuất hiện tại hiện trường.

Tập trung xác minh các mối quan hệ của chủ xe, Công an Nam Định thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Hoàng Linh (SN 1987, trú tại Nam Định). Linh là dân "xã hội", "anh chị' có tiếng. Trong quá khứ, Linh từng có tiền án về tội danh ma túy.

Sau khi vụ án xảy ra, Linh biến mất khỏi nơi cư trú mà không để lại dấu vết gì. Nhiều ngày sau đó, manh mối về Linh cũng rất mờ nhạt. Sự bất thường trong lối sống, di biến động của đối tượng khiến các điều tra viên nghi vấn, đặt trọng tâm vào đối tượng này.

Khi xác minh, các anh nắm được Linh và một số đối tượng khác đã di chuyển lên Hà Nội. Tuy nhiên khi Tổ công tác của Công an Nam Định tới nơi thì nhóm Linh đã "giải tán", mỗi kẻ một nơi. Riêng Linh có biểu hiện trốn vào Miền Nam.

Cùng thời điểm này, Công an Nam Định cũng làm rõ được nhóm người đã đi cùng Linh. Tất cả đều là những kẻ "giang hồ" máu mặt, có nhiều tiền án, tiền sự.

(Còn nữa)

XEM THÊM CÁC KỲ 1

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]