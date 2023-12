Giá vé gửi xe ở phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm gây sốc vì buổi biểu diễn của Sơn Tùng M-TP

Theo đó, ngay từ chiều tối, hàng nghìn thanh niên nam nữ đã kéo nhau về khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Lượng phương tiện tăng cao đột biến do rất nhiều người hâm mộ đến để theo dõi buổi biểu diễn của nam ca sĩ quê Thái Bình. Điều này khiến các bãi xe được cấp phép bị quá tải. Và phát sinh nhiều điểm trông giữ xe tự phát.

Hàng nghìn bạn trẻ đã kéo về quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục từ sớm

Trong khi đó, lực lượng Công an phải tuần tra kiểm soát, bảo vệ khu vực bên trong nên nhiều điểm trông giữ lợi dụng đẩy giá vé lên cao ngất ngưởng. Đã có phản ánh giá vé gửi xe tới 100.000 đồng/lượt gửi.

Các bãi xe trở nên quá tải

Nắm được tình hình, Công an quận Hoàn Kiếm đã chỉ đạo Công an các phường kiểm tra, xử lý. Ngay trong tối 2-12, nhiều điểm trông giữ xe tự phát đã bị xử phạt vi phạm hành chính như tại trước số 58 Lương Văn Can, 67 Hàng Gai, hay một số điểm thuộc địa bàn phường Lý Thái Tổ, Hàng Trống…

Bên cạnh đó, Đội Cảnh sát GT-TT, Công an quận cũng phối hợp các lực lượng xử lý tình trạng lợi dụng bán hàng rong, hàng quán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh đồ ăn, uống.

Ông Nguyễn Hoàng Tùng - Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, việc xử lý, không để phát sinh bãi xe tự phát vào các ngày diễn ra sự kiện giải trí như buổi biểu diễn của ca sĩ Sơn Tùng M-TP là rất khó. Bởi lẽ, các điểm trông giữ được cấp phép bình thường chỉ đáp ứng 20% nhu cầu gửi xe của người dân. Trong khi đó, buổi biểu diễn đã thu hút một lượng lớn thanh thiếu niên đổ về phố đi bộ.

Lực lượng Công an tuần tra kiểm soát, phòng chống tội phạm vòng trong

Bên ngoài, một mặt kiểm tra, xử lý bãi trông giữ xe, mặt khác tăng cường giải quyết trật tự đô thị

Từ nay đến cuối năm, còn rất nhiều sự kiện sẽ diễn ra quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm. Ban chỉ đạo 197 quận Hoàn Kiếm chỉ đạo lực lượng Công an một mặt tuyên truyền, nhắc nhở, yêu cầu các hộ dân ký cam kết không trông xe trái phép, mặt khác, sẽ tăng cường lực lượng kiểm tra, xử lý ngay cả với các bãi xe được cấp phép nếu phát hiện vi phạm.

Đơn vị cũng sẽ phối hợp với cơ quan báo chí “chỉ mặt, điểm tên” các bãi xe vi phạm để răn đe.

