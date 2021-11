Gia hạn sử dụng hơn 2,9 triệu liều vắc-xin COVID-19 Pfizer: Cục Quản lý Dược nói gì?

Thứ Ba, ngày 30/11/2021 18:56 PM (GMT+7)

“Theo hồ sơ được phê duyệt, đến thời gian 9 tháng, vắc-xin Pfizer vẫn có thể giữ được chất lượng như 6 tháng. Vì vậy, Cục Quản lý Dược đã có công văn về việc gia hạn vắc-xin Pfizer từ thời hạn 6 tháng lên 9 tháng”, đại diện Cục Quản lý Dược cho hay.

Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021 Xem thêm số liệu dịch COVID-19 > Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 20:31 30/11/2021 STT Tỉnh thành Ca nhiễm mới

hôm nay Tổng Ca

nhiễm Ca tử

vong Ca tử vong

công bố hôm nay TỔNG +13.966 1.232.852 25.217 197 1 TP.HCM +1.497 470.458 17.900 76 2 Hà Nội +367 10.480 64 0 3 Cần Thơ +981 17.816 242 18 4 Bà Rịa - Vũng Tàu +860 15.559 62 0 5 Tây Ninh +727 28.391 268 6 6 Sóc Trăng +714 15.326 104 2 7 Bình Dương +626 282.284 2.724 22 8 Đồng Tháp +602 21.970 322 7 9 Bình Thuận +592 16.985 132 7 10 Vĩnh Long +571 11.336 101 0 11 Bạc Liêu +537 13.911 123 4 12 Đồng Nai +514 87.193 747 11 13 Bình Phước +459 7.704 17 0 14 Bến Tre +439 7.792 86 2 15 Kiên Giang +426 20.122 228 13 16 Cà Mau +377 8.998 45 3 17 Khánh Hòa +350 13.380 113 3 18 An Giang +294 22.798 374 14 19 Hậu Giang +286 5.253 13 1 20 Lâm Đồng +219 2.650 7 0 21 Tiền Giang +200 24.513 553 5 22 Bình Định +186 4.246 22 2 23 Trà Vinh +165 8.023 36 0 24 Hải Phòng +154 539 0 0 25 Đắk Lắk +140 7.671 34 0 26 Đắk Nông +124 2.443 9 0 27 Thừa Thiên Huế +119 3.321 11 0 28 Gia Lai +101 3.293 8 0 29 Nghệ An +90 4.515 27 0 30 Thanh Hóa +89 2.440 10 0 31 Bắc Ninh +85 4.762 14 0 32 Long An +80 38.168 612 1 33 Hà Tĩnh +78 1.095 5 0 34 Đà Nẵng +75 6.022 74 0 35 Quảng Ngãi +71 2.776 11 0 36 Hà Giang +65 4.274 4 0 37 Nam Định +64 1.506 1 0 38 Hải Dương +62 879 1 0 39 Ninh Thuận +61 3.864 44 0 40 Thái Nguyên +57 356 0 0 41 Quảng Nam +47 2.887 5 0 42 Phú Yên +44 3.692 34 0 43 Phú Thọ +39 1.893 0 0 44 Hòa Bình +37 421 0 0 45 Quảng Trị +36 999 2 0 46 Vĩnh Phúc +35 1.213 3 0 47 Quảng Ninh +33 709 0 0 48 Tuyên Quang +29 524 0 0 49 Thái Bình +27 1.267 0 0 50 Yên Bái +23 94 0 0 51 Lạng Sơn +20 465 2 0 52 Hưng Yên +18 754 2 0 53 Cao Bằng +17 150 0 0 54 Quảng Bình +17 2.533 6 0 55 Hà Nam +16 1.468 0 0 56 Kon Tum +8 397 0 0 57 Bắc Giang +7 6.957 15 0 58 Điện Biên +3 460 0 0 59 Bắc Kạn +2 20 0 0 60 Lào Cai +2 189 0 0 61 Sơn La +1 368 0 0 62 Ninh Bình +1 244 0 0 63 Lai Châu 0 36 0 0 Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 30/11/2021 Số mũi đã tiêm toàn quốc 122.182.976 Số mũi tiêm hôm qua 1.439.246

Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương vừa có quyết định 1595 phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 94, cấp 2,96 triệu liều vắc xin Pfizer trong 2 lô 124001 và 123002 mua từ nguồn ngân sách nhà nước cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) các tỉnh thành phố, để triển khai tiêm chủng cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi.

Theo thông tin tại giấy chứng nhận xuất xưởng vắc xin, 2 lô vắc xin này có hạn sử dụng ngày 30/11/2021.

Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương căn cứ vào văn bản của Cục Quản lý dược, Bộ Y tế về việc tăng hạn dùng của vắc xin Comimaty (Pfizer) nhập khẩu về Việt Nam, áp dụng hạn dùng mới 9 tháng đối với các lô vắc xin có hạn dùng 6 tháng in trên nhãn (tăng 3 tháng hạn dùng so với hạn dùng in trên nhãn), thời gian áp dụng từ ngày 22-10-2021 và văn bản số PFZ/1824-2111/REG ngày 29-11-2021 của Công ty TNHH Pfizer Việt Nam khẳng định hạn dùng của 2 lô vắc xin 12401 và 123002 là ngày 28-2-2022.

Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương "đề nghị CDC các tỉnh thành thông báo tới các đơn vị, điểm tiêm chủng áp dụng hạn dùng của 2 lô vắc xin Pfizer 12401 và 123002 là ngày 28-2-2022, đồng thời chỉ đạo cán bộ y tế tư vấn kỹ cho đối tượng tiêm chủng, cung cấp cho cha mẹ trẻ đầy đủ thông tin, tránh hiểu sai về hạn dùng của vắc xin nêu trên".

Trước thông tin này, nhiều phụ huynh bày tỏ sự lo lắng về chất lượng của vắc-xin Pfizer khi hạn sử dụng cận ngày.

Về vấn đề này, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế cho biết: Trước đây, vắc-xin Pfizer có hạn sử dụng 6 tháng là bởi vì nhà sản xuất chưa có đủ dữ liệu nghiên cứu, chưa đủ thời gian. Hiện nay, sau khi đủ thời gian nghiên cứu, nhà sản xuất Pfizer đã kiểm chứng được vắc-xin COVID-19 của họ có thời hạn sử dụng đến 9 tháng vẫn giữ được chất lượng, trong điều kiện bảo quản -90 đến -60 độ C. Điều này đã được Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) của Hoa Kỳ và Cơ quan Dược phẩm Châu Âu (EMA) khẳng định và phê duyệt.

Theo hồ sơ được phê duyệt, đến thời gian 9 tháng, vắc-xin Pfizer vẫn có thể giữ được chất lượng như 6 tháng. Vì vậy, Cục Quản lý Dược đã có công văn về việc gia hạn vắc-xin Pfizer từ thời hạn 6 tháng lên 9 tháng.

Đại diện Cục Quản lý Dược khẳng định: "Đối với 2 lô vắc-xin đã chuyển về Việt Nam sau ngày 22/10 là thời điểm Cục Quản lý Dược ra văn bản về việc gia hạn, thì các lô vắc-xin này vẫn còn có hiệu lực bảo quản là 6 tháng theo nhà sản xuất.

Vì vậy, sau văn bản của Cục ban hành thì các lô này sẽ tự động được gia hạn thêm 3 tháng sử dụng nữa. Đây là hướng dẫn của FDA, Đối với các lô vắc-xin nhập từ thời điểm 22/10 mà có hạn sử dụng 6 tháng thì tự động được gia hạn thêm 3 tháng nữa.

“Hồ sơ của hãng vắc-xin đã được kiểm tra rồi nên mới được cấp gia hạn vắc-xin. Từng lô vắc-xin lại có xuất xưởng lô của Viện Kiểm định vắc-xin quốc gia trước khi đưa vắc-xin vào lưu hành", đại diện Cục Quản lý Dược thông tin.

Trước đó, ngày 22/10/2021, Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế có văn bản trả lời đề nghị của Công ty Pfizer (Việt Nam) về việc tăng hạn dùng của vaccine Comirnaty từ 6 tháng lên 9 tháng ở điều kiện bảo quản -90 độ C đến -60 độ C.

Theo đó, căn cứ kết luận của Hội đồng tư vấn cấp Giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc ngày 30/9/2021, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Cục Quản lý Dược đồng ý về việc tăng hạn dùng ở điều kiện bảo quản -90 độ C đến -60 độ C của vắc-xin Comirnaty. Hạn dùng cũ là 6 tháng; Hạn dùng thay đổi là 9 tháng.

Công ty TNHH Pfizer Việt Nam phải chịu trách nhiệm về chất lượng đối với vắc-xin lưu hành trên thị trường và có trách nhiệm thông báo sự thay đổi này đến các đơn vị có liên quan.

Nguồn: http://danviet.vn/gia-han-su-dung-hon-29-trieu-lieu-vac-xin-covid-19-pfizer-cuc-quan-ly-duoc-noi...Nguồn: http://danviet.vn/gia-han-su-dung-hon-29-trieu-lieu-vac-xin-covid-19-pfizer-cuc-quan-ly-duoc-noi-gi-502021301118573640.htm