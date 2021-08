Gần 500 người dân Đắk Lắk ra bến xe Miền Đông về quê trên chuyến xe đặc biệt

Số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng từ 27/04/2021 (Số liệu cập nhật lúc 16:12 10/08/2021) - Nguồn: Bộ Y tế (Số liệu cập nhật lúc10/08/2021) - Nguồn: Bộ Y tế STT Tỉnh Ca nhiễm mới

Sáng 10/8, tại bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh), tỉnh Đắk Lắk phối hợp chính quyền TP.HCM tổ chức các chuyến xe khách đưa gần 500 người dân Đắk Lắk sinh sống và làm việc tại TP.HCM về quê.

Đại diện Sở Lao động và Thương binh tỉnh Đắk Lắk cho biết, có khoảng 470 người dân sẽ được hỗ trợ đưa đón về quê.

Họ là người đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM có hoàn cảnh khó khăn như: sinh viên, người già yếu, trẻ em, phụ nữ mang thai, phụ nữ nuôi con nhỏ, người đi khám bệnh, lao động tự do mất việc do ảnh hưởng của dịch.

Chi phí hỗ trợ đưa đón sẽ được tỉnh hỗ trợ. Người dân khi về quê sẽ được đưa đi cách ly tập trung 14 ngày theo quy định.

Toàn bộ người dân được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 và cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2 mới được lên xe về quê.

Khu vực lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 được phun khử khuẩn, tiêu độc.

Đội ngũ ban tổ chức phối hợp với các xe kiểm tra danh sách, sắp xếp hành lý cho người dân.

Ngồi ở khu vực ghế chờ để lên chuyến xe đặc biệt, chị Nguyễn Thị Hoàng làm công nhân may, nói trong xúc động: “Em bị thất nghiệp hơn 2 tháng nay, tiền dành dụm đã gần hết, em đang lo lắng không biết những ngày tới sẽ như thế nào thì may mắn được tỉnh nhà hỗ trợ đón về. Em đang hào hứng muốn về nhà, nôn về nhà lắm mặc dù về cách ly nhưng được quê hương che chở sẽ an tâm hơn”.

Trong khi đó, anh Lê Linh làm nghề thợ hồ cho biết: “Tôi thất nghiệp hơn 1 tháng nay. Ở lại TP.HCM cũng không được vì không có tiền để chi tiêu, sinh hoạt, nay được tỉnh đón về bằng xe khách nên tôi rất xúc động”, anh Linh nói.

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, thống kê hiện có khoảng hơn 1.700 công dân của tỉnh đang tạm trú tại TP.HCM và các tỉnh tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh thuộc các đối tượng ưu tiên như: Người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi; người đi khám chữa bệnh, thăm thân nhân, công tác chưa trở về được; người đang hưởng chính sách bảo trợ xã hội hàng tháng; thân nhân đi cùng trẻ em dưới 10 tuổi, đi cùng người già, đi cùng phụ nữ mang thai, đi cùng người bệnh… có nhu cầu về lại nơi cư trú.

Theo kế hoạch, UBND tỉnh Đắk Lắk sẽ tổ chức 4 đợt đưa người dân đang làm ăn, sinh sống tại TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh có nguyện vọng về quê từ ngày 10 đến 25/8.

