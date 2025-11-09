Đường sắt võng xuống sông do bão Kalmaegi tàn phá

Ba hôm trước, ảnh hưởng bão Kalmaegi, đoạn đường sắt Phước Lãnh - Vân Canh nối tỉnh Đăk Lăk với Gia Lai bị xói lở hơn 100 m, sâu 9 m, phần nền sạt toàn bộ khiến đường ray không có điểm tựa, võng xuống. Sự cố khiến tuyến đường sắt qua thôn Soi Nga, xã Xuân Lãnh tê liệt.

Nhìn từ xa đoạn đường sắt giống như cầu treo, phía dưới nền đường, đất đá bị xói lở hoàn toàn.

Tuyến đường sắt bắc qua con sông độc đạo, đất nền bị sạt lở nên các công nhân phải men theo thanh ray để qua bờ bên kia.

“Sau khi phát hiện sự cố, ngành đường sắt phải mở đường công vụ mới tiếp cận được hiện trường”, đại diện giám sát thi công nói.

Các thanh tà vẹt cùng bêtông trơ trọi khi không có phần đỡ phía dưới. Kỹ sư đo đạc khoảng cách thanh ray, nền đường để tính toán phương án sửa chữa.

Hơn 300 người cùng hàng chục máy móc ngày 8/11 vận chuyển 1.000 khối đá để sửa tuyến đường hư hỏng.

Nhiều đoàn tàu hàng, ôtô tải vận chuyển đá vào hiện trường. Trên các khoang, hàng chục công nhân thay phiên nhau bốc xếp lên xe chuyên dụng để chuyển đến khu vực xói lở phục vụ thi công.

Máy xúc gia cố bờ kè, nền đất, trong khi công nhân vận chuyển đá tới các vị trí sạt lở.

Đơn vị thi công xây cầu tạm, đổ đá nền đường và taluy âm, đồng thời khắc phục bệ đỡ và đường dây thông tin liên lạc dọc tuyến.

Bên dưới bờ kè, hàng chục rọ sắt chờ xếp đá, gia cố khu vực sạt lở.

Công nhân đẩy tảng đá lớn xuống lấp khu vực trũng sâu. Do địa chất ở khu vực phức tạp, ngành đường sắt chưa xác định thời điểm thông tuyến.

Sau giờ làm việc công nhân đường sắt dựng trại dã chiến cạnh tuyến đường nấu mì làm canh để ăn trưa.

Hiện, đường sắt duy trì chạy tàu SE1/2 và SE5/6 trên tuyến Bắc – Nam. Khi đến ga Tuy Hòa (Đăk Lăk), khách đi xe khách đến ga Diêu Trì (Gia Lai) và ngược lại để tiếp tục hành trình. Hai ngày qua, gần 2.400 khách trong 10 đoàn tàu từ hai đầu được trung chuyển.

Người đã mua vé tàu đi qua khu vực ảnh hưởng bão sẽ được nhân viên thông báo về tình hình đường sắt, tạo điều kiện trả vé không mất phí. Đối với khách chờ trung chuyển được hỗ trợ phần ăn miễn phí.

Đoạn đường sắt bị sạt lở. Đồ họa: Hoàng Thanh

Ngoài gây tổn thất cho đường sắt, bão Kalmaegi làm nhiều tuyến giao thông huyết mạch bị ảnh hưởng. Ở Gia Lai, đường Hồ Chí Minh sạt lở nhỏ ở nhiều điểm, cầu Đăk Pờ Tó đường Trường Sơn Đông bị cuốn trôi, giao thông tê liệt. Ở Đăk Lăk, quốc lộ 19C, đường tỉnh 641 ngập sâu...