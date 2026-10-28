Đường quanh công trường ở Hà Nội nứt toác

Ngày 28/10, trên phố Nguyễn Minh Châu, đoạn đường dài hơn 10 m bị nứt toác, mặt đường đứt gãy, xô lệch. Ngay bên cạnh là công trường xây dựng đang thi công phần móng, với hàng cọc cừ thép cũng bị xô nghiêng.

Chính quyền địa phương đã phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý sự cố và quây tôn khu vực đường bị hư hỏng.

Đoạn sụt lún cạnh công trường xây dựng. Ảnh: Xuân Hoa

Tình trạng tương tự xuất hiện trên phố Đào Hinh, đoạn đối diện cổng làng Lệ Mật, nơi mặt đường sát công trường bị nứt, lún.

Trên phố Vũ Đức Thận, đoạn gần nút giao phố Việt Hưng dài khoảng 100 m xuất hiện nhiều vết nứt lớn, có vị trí mặt đường phồng lên, khiến các phương tiện phải giảm tốc độ khi đi qua.

Sụt lún trên phố Đào Hinh được vá tạm bằng bêtông. Ảnh: Việt An

Không chỉ lòng đường, nhiều đoạn vỉa hè quanh công trường cũng bị nứt kéo dài, có khe hở rộng khoảng 10 cm.

Theo người dân, tình trạng nứt đường xuất hiện từ gần hai tháng trước và ngày càng nghiêm trọng. Một số vị trí đã được vá tạm bằng bêtông nhưng tiếp tục xuất hiện vết nứt.

Thường xuyên đi qua phố Vũ Đức Thận, anh Trần Duy Anh cho biết các vết nứt ngày càng rộng khiến anh lo ngại mặt đường có thể bị sụt khi phương tiện lưu thông. "Nhiều ngày qua, tôi thường chọn đi đường vòng để tránh khu vực này", anh nói.

Công nhân bơm ximăng lỏng vào các vết nứt trên đường Vũ Đức Thận, chiều 28/10. Ảnh: Việt An

Chiều 28/10, công nhân được huy động bơm ximăng lỏng xuống các khe nứt trên phố Vũ Đức Thận để xử lý.

Cơ quan chức năng chưa công bố nguyên nhân đường nứt, lún tại khu vực này.