Dự án dùng hơn 15.000 tấn chất thải xây dựng san lấp biển Vũng Tàu

Tuyến đê vây của dự án Cụm dịch vụ ga cáp treo và Thủy cung Hòn Ngưu ở khu vực Bãi Trước và Bạch Dinh trên đường Trần Phú (phường Vũng Tàu) vươn ra biển sau hơn một năm thi công trở lại.

Tổng giám đốc Công ty Du lịch Cáp treo Vũng Tàu – chủ đầu tư dự án – vừa bị bắt vì dùng chất thải xây dựng san lấp trái phép.

Dự án được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỷ lệ 1/500 giữa năm 2018, với tổng vốn đầu tư khoảng 1.200 tỷ đồng. Riêng hạng mục thủy cung có vốn đầu tư khoảng 500 tỷ đồng.

Khu vực rộng lớn đã được san lấp phía giáp đất liền.

Theo giấy phép xây dựng năm 2019, chủ đầu tư được phép san lấp nền hơn 15.700 m2, vươn từ bờ ra biển khoảng 200 m, tương đương gần 3 ha, bao quanh bằng hệ thống đê vây làm từ ống và bao cát. Tuy nhiên, khi thi công vào tháng 8 cùng năm, dự án vấp phải phản đối do lo ngại ảnh hưởng cảnh quan Bãi Trước, nên chính quyền yêu cầu dừng để rà soát. Sau 5 năm, công trình được tái khởi động.

Tuyến đê lấn biển được gia cố bằng đá hộc và khối bêtông thành hình.

Doanh nghiệp được phép xây tuyến đê mái nghiêng dài hơn 370 m, phía trong là bãi tắm nhân tạo chiều dài hơn 200 m. Công trình xây bằng các khối bêtông mũ đỏ, bêtông tiêu sóng nặng 1-3 tấn... Bãi tắm nhân tạo dùng vải địa kỹ thuật được trải lớp cát sạch.

Ngoài ra, công trình còn có hạng mục đê chắn sóng dài hơn 92 m, rộng 4 m, kết cấu gồm các lớp đá, bêtông chống xói, bêtông đá hộc...

Ngày 24/10, xe múc và ôtô tải nằm im bên trong khu vực san lấp của dự án sau khi Tổng giám đốc Đậu Thế Anh cùng nhân viên bị Công an TP HCM bắt tạm giam với cáo buộc Gây ô nhiễm môi trường.

Khu vực ban chỉ huy công trường dự án ngổn ngang vật liệu.

Nhà chức trách cáo buộc, ông Anh đã chỉ đạo nhân viên dùng 15.000 tấn chất thải xây dựng để san lấp hơn 4.400 m2 tại khu vực dự án. Hoạt động này chưa được cơ quan thẩm quyền cho phép, sử dụng vật liệu không đạt quy chuẩn kỹ thuật và không nằm trong báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Theo cơ quan điều tra, hành vi của ông Anh và các đồng phạm ảnh hưởng xấu môi trường, hệ sinh thái biển khu vực dự án.

Cách đó hơn 30 m, một đống rác lớn được tập kết cạnh hố bên trong công trường.

Chốt bảo vệ ở cổng chính vào khu vực dự án vẫn có người túc trực.

Phối cảnh dự án thủy cung được dựng quanh công trường.

Theo kế hoạch được Công ty Cổ phần Du lịch Cáp treo Vũng Tàu công bố vào năm ngoái, dự án thủy cung Hòn Ngưu sẽ đưa vào sử dụng vào năm 2028, với kỳ vọng là sản phẩm du lịch mới ấn tượng và điểm nhấn về cảnh quan đẹp ven biển.