“Đóng” vào đuôi vào xe tải, thanh niên chạy xe máy chết thảm

Thứ Tư, ngày 22/07/2020 12:56 PM (GMT+7)

Va chạm cực mạnh khiến thanh niên cùng chiếc xe máy dính chặt vào đuôi xe tải, nạn nhân tử vong tại chỗ.

Hơn 9h ngày 22/7, thanh niên (khoảng 25 tuổi) chạy xe máy lưu thông trên Quốc lộ 1 hướng từ Sóng Thần về An Sương với tốc độ khá nhanh. Khi vừa qua khỏi chùa Khánh An một đoạn (khu phố 3, phường An Phú Đông, quận 12, TP.HCM) thì tông vào đuôi xe tải đang dừng đậu phía trước.

Đầu xe máy vỡ nát

Lực tông quá mạnh khiến nam thanh niên cùng xe máy dính chặt vào đuôi xe tải. Hậu quả, nạn nhân tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng nặng.

Công an quận 12 và các đơn vị nghiệp sau đó có mặt, giải quyết hiện trường và điều tra nguyên nhân.

Đến hơn 11h30 cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn mới được xử lý xong.

