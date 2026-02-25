Đồng Tháp: Đâm dã man người phụ nữ và tiếng kêu xé lòng của đứa trẻ

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook lan truyền nhanh chóng một đoạn clip ghi lại cảnh tượng gây hoang mang. Trong clip, một người đàn ông mặc quần jean, mình trần, cầm một vật giống dao và đâm liên tiếp một phụ nữ.

Dù nạn nhân cố gắng chống trả và kêu cứu, đối tượng vẫn tiếp tục hành vi nguy hiểm này. Sự việc xảy ra trước sự chứng kiến của một trẻ nhỏ, gây phẫn nộ trong dư luận.

Camera ghi lại cảnh người đàn ông cầm dao đâm trực diện vào một người phụ nữ.

Điều khiến nhiều người xót xa là tiếng khóc đau đớn của bé trai đứng gần đó. Trong hoảng loạn, đứa trẻ liên tục van xin: “Ba ơi, đừng làm mẹ nữa, con năn nỉ ba đó ba ơi.”

Tiếng kêu cứu tuyệt vọng của đứa trẻ trước hành vi bạo lực đã tạo nên làn sóng bức xúc mạnh mẽ. Nhiều người lo ngại về những tổn thương tâm lý mà em có thể phải đối mặt.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục xác minh nguyên nhân, làm rõ thiệt hại và xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật.