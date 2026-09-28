Dòng nước Thủy điện Trị An chảy xiết, công an ngăn người dân liều mình đi đánh bắt cá

Dòng nước phía dưới đập đang chảy mạnh, cuồn cuộn và xuất hiện nhiều vùng xoáy.

Thế nhưng, cách chân đập khoảng 100m, một số người vẫn dựng lều, ngồi nghỉ, mang chài lưới ra sát mép nước chờ đánh cá.

Kế bên chân đập, một số người dựng lều, ngồi nghỉ, mang chài lưới ra sát mép nước chờ đánh cá. Ảnh: TAQT

Một số người khác mang máy quay, điện thoại đến ghi hình, livestream cảnh thủy điện xả nước.

Tại Thủy điện Trị An, việc người dân kéo đến khu vực hạ lưu để bắt cá không phải chuyện mới.

Mỗi lần nhà máy đóng cửa xả tràn, dòng nước rút xuống, cá theo dòng nước tập trung về khu vực chân đập, người dân lại tìm đến khá đông.

Một số người khác mang máy quay, điện thoại đến ghi hình, livestream cảnh thủy điện xả nước. Ảnh: TAQT

Người mang chài, người dùng lưới, có người đứng hàng giờ bên mép nước để chờ cá.

Tuy nhiên, trong những ngày thủy điện đang xả nước, thói quen này tiềm ẩn nguy hiểm lớn hơn nhiều.

Chỉ một cú trượt chân hoặc bước xuống vị trí có dòng chảy mạnh, người đứng gần mép nước có thể bị cuốn ra xa.

Đợt xả nước lần này diễn ra sau khi lượng nước về hồ Trị An tăng cao do mưa lớn tại nhiều khu vực.

Công ty Thủy điện Trị An đã vận hành xả nước qua đập tràn để điều tiết hồ chứa.

Lưu lượng xả từng được nâng lên 406m³/s rồi 586m³/s, trong khi tổng lượng nước xuống hạ du, gồm cả nước qua tổ máy phát điện, có thời điểm lên hơn 1.000m³/s.

Nhận thấy vẫn còn người tập trung tại khu vực nguy hiểm, Công an phường Trị An và Ban Chỉ huy Quân sự phường đã triển khai lực lượng đến hiện trường.

Công an phường Trị An phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự phường Trị An, TP Đồng Nai phải trực tiếp xuống khu vực hạ lưu đập tràn Thủy điện Trị An để vận động người dân rời khỏi vùng nguy hiểm. Ảnh: Công an Trị An

Cán bộ, chiến sĩ giải thích về dòng chảy, các vùng nước xoáy và nguy cơ bị cuốn trôi, đồng thời yêu cầu người dân tháo dỡ lều bạt, thu dọn chài lưới và rời khỏi khu vực.

Sau khi được vận động, các nhóm người đã chấp hành, thu dọn đồ đạc và di chuyển lên bờ an toàn.

Công an phường Trị An cho biết sẽ tiếp tục tuần tra, kiểm soát khu vực hạ lưu trong thời gian thủy điện vận hành xả nước.

Lực lượng chức năng cũng phối hợp với Công ty Thủy điện Trị An và chính quyền địa phương bổ sung biển cảnh báo, giăng dây khoanh vùng những vị trí mất an toàn.

Người dân và du khách được khuyến cáo không đến gần đập tràn, không dựng lều, vui chơi hoặc đánh bắt cá tại khu vực hạ lưu khi dòng nước đang chảy mạnh. Những người quay phim, livestream cũng được yêu cầu không vì ghi hình mà tiếp cận khu vực nguy hiểm.