Hình ảnh Ngân 98 cùng kho hàng thời điểm bị bắt tạm giam

Mới đây, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Ngân (SN 1998) về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo Điều 193, Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, Võ Thị Ngọc Ngân là người trực tiếp điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu Shop. Toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh, tài chính đều do Ngân chỉ đạo và hưởng lợi.

Từ năm 2021, Ngân hợp tác với một số nhà máy ở Hà Nội để đặt gia công các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe (giảm cân) mang thương hiệu Super Detox X3, X7, X1000... Các sản phẩm này có giấy phép lưu hành hợp pháp.

Ngân 98, tức Võ Thị Ngọc Ngân bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”. Ảnh: CA

Tuy nhiên, Ngân đã lợi dụng hình thức “hàng tặng kèm” để tiêu thụ thêm một loại sản phẩm khác không được cấp phép mang tên “viên rau củ Collagen”.

Thực tế, “viên rau củ Collagen” không có hồ sơ công bố chất lượng, không được cấp phép lưu hành, nhưng được Ngân cho đóng gói, dán nhãn trùng thương hiệu X3 – X7 – X1000, rồi quảng cáo là “sản phẩm bổ trợ giúp tăng hiệu quả giảm cân”.

Mỗi bộ sản phẩm nêu trên có giá từ 870 nghìn đồng đến 1,1 triệu đồng, được tư vấn giúp người dùng giảm 4–15kg.

Theo kết quả giám định của cơ quan chức năng, các mẫu sản phẩm do ZuBu kinh doanh không đạt chỉ tiêu chất lượng và bị xác định là hàng giả. Đặc biệt, một số mẫu “viên rau củ Collagen” chứa chất bị Bộ Y tế cấm sử dụng.

Kết quả điều tra cho thấy, hoạt động buôn bán hàng giả được tổ chức tinh vi, có hệ thống. Cụ thể, Ngân cho nhân viên tư vấn, quảng cáo online, nhận đơn và giao hàng toàn quốc. Doanh thu từ năm 2023 đến 2024 ước đạt hàng trăm tỷ đồng.

Ngân 98 cùng tang vật hàng hoá thu giữ. Ảnh: CA

Các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe (giảm cân) mang thương hiệu Super Detox X3, X7, X1000... bị xác định là không đạt chỉ tiêu chất lượng, hàng giả. Ảnh: CA

Tang vật cơ quan công an thu giữ. Ảnh: CA