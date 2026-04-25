Đôi nam nữ tử vong sau va chạm với xe ô tô

Khoảng 8 giờ ngày 25-4, anh Trần Mai Đ. (SN 1972, trú tại phường Gia Viên, TP Hải Phòng) điều khiển xe ô tô BKS 15H-073.xx đi từ hướng ngã 3 Mạc Thái Tổ - Đình Vũ về hướng vòng xuyến DEEP C Hải Phòng II.

Hiện trường vụ tai nạn

Đến đường Mạc Thái Tổ, phường Đông Hải, ô tô va chạm với xe máy BKS 15B3-976.xx do anh Tô Văn T. (SN 2005, trú tại phường Phù Liễn, TP Hải Phòng) điều khiển, chở theo một phụ nữ (chưa xác định lai lịch, nghi đang mang thai) đi phía sau cùng chiều.

Hậu quả, cú va chạm khiến 2 người đi xe máy tử vong tại chỗ, ô tô và xe máy bị hư hỏng.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Đội 4 (Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng) phối hợp với các lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông, thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.