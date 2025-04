Đoàn cứu hộ Bộ Công an kết thúc nhiệm vụ tại Myanmar, chuẩn bị lên đường về nước

Trước đó chiều 30/3, Bộ Công an tổ chức lễ xuất quân cử đoàn công tác sang Myanmar tham gia tìm kiếm người, khám chữa bệnh, tham gia khắc phục hậu quả, thiệt hại do động đất. Bộ Công an đã cử cán bộ, chiến sĩ gồm 26 thành viên sang Myanmar tham gia công tác tìm kiếm người, khám chữa bệnh, tham gia khác phục hậu quả, thiệt hại do động đất... do Đại tá Nguyễn Minh Khương- Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an) làm trưởng đoàn.