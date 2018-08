Đồ chơi phát nổ, mẹ hốt hoảng thấy con trai 8 tuổi chảy đầy máu

Thứ Năm, ngày 16/08/2018 08:29 AM (GMT+7)

Nghệ An Sự kiện:

Nghe tiếng nổ lớn khi con trai đang chơi đồ chơi, mẹ chạy vào thì hốt hoảng thấy cậu con trai 8 tuổi người đầy máu.

Cháu K. đang được điệu trị tại BV Đa khoa TP Vinh - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Chiều 15-8, theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa TP Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận bệnh nhi T.Đ.T.K. (8 tuổi, trú xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) nhập viện trong tình trạng đa chấn thương do đồ chơi phát nổ.

Trước đó, theo thông tin ban đầu, vào sáng ngày 15-8, khi đang ở nhà, mẹ cháu K. bất ngờ nghe một tiếng nổ lớn. Chạy vào, mẹ cháu K. hoảng hốt khi thấy con trai mình người đầy máu, cạnh bên là đồ chơi bằng pin bị nổ, nhiều mảnh vương vãi khắp nơi. Cháu K. lập tức được người thân đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định cháu K. bị thương phần mềm phức tạp ở cổ tay phải, tổn thương động mạch quay, rách bao thần kinh quay, gãy trật đầu dưới xương quay và khớp quay trụ dưới. Ngoài ra, cháu K. cũng bị mất da, lộ xương phải vùng cổ tay, đa vết thương vùng ngực, bàn tay phải.

Các bác sĩ đã nhanh chóng xử lý, cắt lọc vết thương, đặt lại xương và khớp quay trụ dưới, khâu bao thần kinh quay. Xử lý động mạch quay, đồng thời đặt nẹp bột cẳng bàn tay trái cho bé.

Hiện, sứ khỏe cháu K. đã bắt đầu ổn định và đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi, điều trị.