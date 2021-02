Dỡ bỏ phong tỏa khu vực cuối cùng ở Bình Dương

Thứ Bảy, ngày 20/02/2021 11:40 AM (GMT+7)

Hiện tại Bình Dương không còn khu vực nào bị phong tỏa do dịch bệnh Covid-19.

UBND TP Thuận An đã dỡ bỏ phong tỏa tại khu C2, chung cư Ehome 4

Sau khi có kết quả các mẫu xét nghiệm người dân ở khu C2, chung cư Ehome 4 (phường Vĩnh Phú, TP. Thuận An) đều âm tính với SARS-CoV-2, UBND TP Thuận An đã dỡ bỏ phong tỏa từ 8h ngày 20/02/2021.

UBND thành phố Thuận An (Bình Dương) yêu cầu người dân đang sinh sống tại khu C2, chung cư Ehome 4 tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Cam kết tự giác chấp hành các yêu cầu, biện pháp phòng, chống dịch; tự theo dõi sức khỏe hàng ngày và khai báo y tế gần nhất nếu có vấn đề về sức khỏe như sốt, ho, khó thở…; ghi nhật ký lịch trình di chuyển hàng ngày; nghiêm túc thực hiện nguyên tắc 5K trong phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế; cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh để phát hiện kịp thời nguy cơ tiếp xúc với người mắc Covid-19 và khai báo y tế.

UBND thành phố Thuận An (Bình Dương) yêu cầu người dân đang sinh sống tại khu C2, chung cư Ehome 4 tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương, ngày 19/02/2021, ngành Y tế lấy mẫu lần 2 cho 59 trường hợp đang được cách ly tập trung liên quan đến BN1980 (nhân viên giao gạo sống ở khu C2, chung cư Ehome 4 cùng với anh trai là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất - BN1979). Đồng thời, ngành Y tế lấy 109 mẫu gộp với 284 người được lấy mẫu tại khu C2, chung cư Ehome 4. Tất cả các trường hợp được lấy mẫu đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Tính đến cuối ngày 19/02/2021, tổng số trường hợp F1 tích lũy của BN1980 giám sát được tại Bình Dương là 73 trường hợp, kết quả 73 trường hợp đều âm tính với SARS-CoV-2.

Chung cư Ehome 4 bị phong tỏa ngày 06/02/2021 khi xuất hiện ca mắc Covid-19 trong cộng đồng tại chung cư này (BN1979 - nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất), trong đó có khu C2 của chung cư là nơi ở của bệnh nhân. Ngày 11/02/2021 (đêm 30 Tết), thành phố Thuận An đã thực hiện dỡ bỏ phong tỏa các khu vực an toàn trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại chung cư Ehome 4 khi các kết quả xét nghiệm các mẫu gộp lấy tại chung cư và các trường hợp F1, F2 liên quan đều âm tính với SARS-CoV-2. Riêng khu C2 vẫn tiếp tục thực hiện phong tỏa cho đến 6 giờ 30 phút ngày 20/02/2021 đúng quy định (phong tỏa 14 ngày).

Hiện tại Bình Dương không còn khu vực nào bị phong tỏa do dịch bệnh Covid-19

Hiện tại Bình Dương không còn khu vực nào bị phong tỏa do dịch bệnh Covid-19. Các khu vực trước đã được dỡ bỏ phong tỏa gồm: Một số khu vực thuộc phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một (liên quan đến BN1843- sinh viên Đại học Thủ Dầu Một); ấp Cà Na, xã An Bình, huyện Phú Giáo (liên quan đến BN1801, 1886, 1887, 1957); một số khu vực an toàn thuộc chung cư Ehome 4 (liên quan đến BN 1979, 1980).

