Điều tra nhiều đối tượng liên quan đến Alibaba

Chủ Nhật, ngày 22/09/2019 09:13 AM (GMT+7)

Từ khi hai anh em Nguyễn Thái Luyện bị bắt, hàng trăm người đã đến trụ sở Công an TP HCM làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Alibaba

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, khẳng định trong thời gian tới, các đơn vị tập trung lực lượng tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, mở rộng điều tra vụ án để xử lý các đối tượng khác có liên quan.

200 đơn tố cáo

Ban Giám đốc Công an TP HCM cho biết thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an TP HCM đã phối hợp với Cục Cảnh sát kinh tế - Bộ Công an, công an các tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu điều tra, xác minh các dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra tại Công ty CP Địa ốc Alibaba.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh (em ruột Luyện) lập Công ty Alibaba và các công ty thành viên để thu gom số lượng lớn đất nông nghiệp rồi giao cho các cá nhân đứng tên và tự vẽ ra nhiều dự án không có thật tại một số tỉnh, thành phía Nam; chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho làm dự án… Đồng thời, tổ chức quảng cáo là đất dự án để bán cho hàng ngàn khách hàng, thu hàng ngàn tỉ đồng. Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc thông tin: "Qua kiểm tra bước đầu, có rất nhiều mảnh đất (đất nông nghiệp), đất không nằm trong quy hoạch phát triển đô thị. Bằng hình thức như vậy, Công ty Alibaba đã quảng cáo tạo niềm tin, kêu gọi nhiều người góp tiền để phát triển dự án, cùng chia lợi. Nhưng bản chất thì không phải như vậy".

Lực lượng công an phong tỏa, khám xét trụ sở Công ty Alibaba

Một nguồn tin của Báo Người Lao Động xác nhận Công ty Alibaba đã lập 40 dự án "ma" ở 3 tỉnh, thành để bán đất nền cho 6.700 người, thu 2.650 tỉ đồng. Từ khi hai anh em Nguyễn Thái Luyện bị bắt, hàng trăm người đã đến trụ sở Công an TP HCM làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo. Đến nay, Công an TP HCM đã nhận gần 200 đơn của các nạn nhân tố cáo Công ty Alibaba.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc cũng kêu gọi các khách hàng là nạn nhân của Công ty Alibaba liên hệ Cơ quan CSĐT Bộ Công an và cơ quan CSĐT ở các địa phương có liên quan cung cấp thông tin để phục vụ điều tra làm rõ vụ án.

Chính quyền địa phương ở đâu?

Theo luật sư Lưu Tấn Anh Toàn (Đoàn Luật sư TP HCM), cách đây vài năm, các dự án bất động sản "chui, không phép, ma", thường thi công hạ tầng như đường nội bộ, hệ thống chiếu sáng, cắm cọc phân lô hay xây dựng các công trình khác vào ban đêm, ngày nghỉ cuối tuần nên chính quyền địa phương có thể do lực lượng mỏng, thiếu và một phần người dân xung quanh chưa cảnh giác, không phát hiện hoặc phát hiện chậm.

Cũng theo luật sư Toàn, 3 năm trở lại đây, các dự án "ma" tập hợp vật tư, thiết bị, nhân lực rầm rộ, khuếch trương… thi công vào cả các ngày làm việc trong tuần, thậm chí khi có mặt của chính quyền địa phương. Vì vậy, những chủ dự án "ma" mới có đất sống, đánh vào sự ham muốn lợi nhuận của nhiều người. "Trách nhiệm của chính quyền địa phương ở đâu khi để cho người dân gom góp tiền bạc, thậm chí có người còn dùng cả gia tài của gia đình để đầu tư vào những dự án "ma" này?" - luật sư Toàn đặt câu hỏi. Để người dân không bị dính bẫy các dự án "ma", LS Toàn cho rằng chính quyền cần công khai quy hoạch sử dụng đất hằng năm, dài hạn và chi tiết từng khu vực để mọi người biết. Bên cạnh đó, các cấp chính quyền, các ngành, nhất là cán bộ phụ trách tài nguyên và môi trường, địa chính, tư pháp ở các địa phương phải đẩy mạnh công tác truyền thông để người dân không bị mắc lừa bởi các dự án đất "ma", đất ảo. Luật sư Toàn đề nghị nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức và kỷ luật công vụ của cán bộ, công chức. Các địa phương phải nắm bắt và giải quyết kịp thời những vi phạm, đặc biệt là ràng buộc trách nhiệm công vụ cho các cán bộ được phân công phụ trách. Đồng thời, có hình thức kỷ luật thích đáng nếu phát hiện cán bộ có hành vi tiếp tay với các đối tượng lợi dụng việc mua đất đai bất hợp pháp để trục lợi.

"Đối với thực trạng các dự án bất động sản "ma" đã xử lý theo quy định của pháp luật về hình sự với chủ dự án thì các cấp chính quyền, những người đứng đầu phải bị kỷ luật thật nặng để nêu gương" - luật sư Toàn nói.

Biểu dương 6 tập thể Ngày 21-9, tại trụ sở Công an TP HCM, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc đã chủ trì buổi trao thưởng cho 6 tập thể, đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty CP Địa ốc Alibaba và các công ty liên quan. Phát biểu tại buổi trao thưởng, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc biểu dương các đơn vị đã chấp hành nghiêm quy định của pháp luật trong điều tra án, bước đầu khởi tố vụ án, bị can đúng người, đúng tội.