Điều tra nghi án 'ăn chặn' tiền tại Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia (Cục Thể dục thể thao - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) theo quyết định khởi tố của Cục An ninh chính trị nội bộ - Bộ Công an và quyết định chuyển vụ án để điều tra theo thẩm quyền của Viện KSND Tối cao.

Vận động viên tập luyện tại Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia. (Ảnh: Minh Minh)

Quá trình điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến cuối năm 2023, một số huấn luyện viên, vận động viên tập luyện tại Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia bị yêu cầu nộp lại tiền công tập luyện thêm ngoài giờ đã được thanh toán.

Công an TP Hà Nội đề nghị cá nhân bị yêu cầu nộp lại % tiền thanh toán tập luyện thêm ngoài giờ hoặc khoản tiền nào khác trái quy định của pháp luật, liên hệ Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hà Nội để làm việc, hoặc liên hệ điều tra viên Nguyễn Văn Tiến, số điện thoại 0989776125.

Sau 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo, nếu không có cá nhân, tổ chức nào liên hệ hoặc đến làm việc, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội sẽ tiến hành giải quyết theo quy định.

Cũng liên quan đến vi phạm trong lĩnh vực thể dục, thể thao, ngày 14/1, VKSND tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam với Phan Thị Thu Hường (SN 1973) và Võ Văn Hoài (SN 1973), đều trú tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Theo điều tra, Hường làm Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao Hà Tĩnh; Hoài làm kế toán trưởng trung tâm này.

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Hà Tĩnh là đơn vị tuyển chọn, quản lý, sử dụng vận động viên, nhằm đào tạo, huấn luyện để giành thành tích cao, kỷ lục cho địa phương.

Cơ quan điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 12/2024 đến tháng 7/2025, Hường và Hoài lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để lập khống hồ sơ, chứng từ giải ngân trái quy định nguồn ngân sách được hỗ trợ trên lĩnh vực thể dục, thể thao theo Nghị quyết 98/2022 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định hành vi của các bị can đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước gần 640 triệu đồng.