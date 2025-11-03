Điều hai tàu chở đá ngăn lũ cuốn cầu đường sắt tại Huế

Lúc 14h hôm nay, nước sông Hương lên nhanh, chạm đáy dầm cầu Bạch Hổ và Dã Viên, Công ty CP Đường sắt Bình Trị Thiên quyết định phong tỏa cung đường Huế - Văn Xá trên tuyến đường sắt Bắc Nam để ứng cứu hai cây cầu đường sắt.

Đơn vị đã điều đoàn tàu 18 toa, gồm 11 toa chở phân lân, 7 toa chở đá hộc từ các tàu hàng nằm gần ga Huế, lên án ngữ cầu Bạch Hổ. Một tàu hàng khác kéo 7 toa chở đá hộc trấn giữ cầu Dã Viên. Tổng khối lượng hàng trên hai đoàn tàu khoảng 474 tấn, sẽ giúp tăng tải trọng hai cây cầu, tránh nguy cơ lũ cuốn trôi.

Ngành đường sắt đã tạm ngừng các tàu SE1/2 xuất phát tại ga Hà Nội/Sài Gòn và SE19/20 xuất phát tại ga Hà Nội/Đà Nẵng trong ngày 3/11, đề phòng nước lũ dâng cao tại Huế.

Tàu hàng chở đá và phân lân trên cầu Bạch Hổ. Ảnh: VNR

Đây là lần thứ ba ngành đường sắt đưa hai đoàn tàu hàng trấn giữ cầu Bạch Hổ và Dã Viên để giữ ổn định cho hai cây cầu. Trước đó chiều 27/10, khi lũ sông Hương chỉ cách đáy dầm cầu 0,1 m, Công ty CP Đường sắt Bình Trị Thiên điều hai đoàn tàu chở 1.150 tấn đá từ Đồng Hới (Quảng Trị) và Hương Thủy (Huế) ra án ngữ hai cầu Bạch Hổ và Dã Viên.

Đến 10h ngày 29/10, khi nước sông Hương cách đáy dầm cầu 1,2 m, công ty đã cho rút hai đoàn tàu về ga Huế. Tuy nhiên, chỉ 8 tiếng sau, lũ sông Hương lên trở lại, chỉ cách đáy dầm 0,04 m, đơn vị lại phải điều hai đoàn tàu trở lại cầu. Một ngày sau, khi lũ rút, hai đoàn tàu đã được di dời.

Hai cầu đường sắt bắc qua sông Hương, nằm trên tuyến huyết mạch Bắc Nam, được người Pháp xây dựng từ năm 1908. Đoạn phía bắc dài hơn 300 m, được gọi cầu Bạch Hổ, đoạn phía nam dài hơn 102 m là cầu Giã Viên, đoạn giữa đi trên cồn Dã Viên. Cả hai cầu có lối đi rất nhỏ dành cho xe hai bánh, nằm ở một bên cầu. Trong chiến tranh, hai cầu bị hư hỏng nặng, sau này đã được trùng tu.

Sau hai ngày ngớt mưa, nước lũ rút còn quanh ngưỡng báo động hai, từ tối 2/11, mực nước trên các sông Bồ, Hương, Vu Gia - Thu Bồn lại dâng cao đến trưa nay đã lên báo động ba, khiến nhiều khu dân cư ở TP Huế và Đà Nẵng tái ngập.