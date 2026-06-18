Xóa tên Quất Lâm, khai sinh Giao Ninh: Cuộc 'lột xác' từ 'giai thoại' cũ đến thiên đường nghỉ dưỡng cao cấp

Sáng 18/6, trao đổi với PV Báo Dân Việt, ông Bùi Văn Mạnh - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết: “Việc đổi tên Khu du lịch Quất Lâm thành Khu du lịch Giao Ninh nhằm đổi mới, nhận diện thương hiệu, sản phẩm mới, tư duy và cách làm mới, từ đó tạo ra không gian phát triển du lịch mới cho địa phương”.

Xóa tên Quất Lâm nhằm thay đổi nhận diện thương hiệu, hướng tới du lịch nghỉ dưỡng cao cấp

Theo ông Bùi Văn Mạnh, thương hiệu Khu du lịch Quất Lâm xưa kia gắn với cách làm cũ nên cần phải thay đổi.

“Việc nhận thức thương hiệu cũ chưa được chuẩn, chưa được phù hợp thì mình phải thay đổi. Ở đây không phải gắn với du lịch không mà gắn cả với cộng đồng. Chúng tôi làm mới cả nhận diện, logo thương hiệu mới, hình ảnh mới”, Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình thông tin thêm.

Ngày 17/6/2026, chính tích đổi tên Khu du lịch Quất Lâm thành Khu du lịch Giao Ninh (tỉnh Ninh Bình). Ảnh: Vũ Thượng

Cũng theo lãnh đạo Sở Du lịch Ninh Bình, hiện nay xu hướng phát triển phải gắn liền với du lịch nghỉ dưỡng biển, du lịch trải nghiệm. Trong khi đó, Khu du lịch biển Thịnh Long đang phát triển tốt, thu hút đông đảo du khách nên được giữ nguyên tên gọi.

Việc lựa chọn tên gọi Khu du lịch Giao Ninh đã được tính toán kỹ lưỡng nhằm phù hợp với địa giới hành chính mới. Trước đó, có nhiều tên gọi khác được đưa ra lựa chọn nhưng lại trùng tên với các bãi biển ở các tỉnh, thành khác. Do đó, tên gọi Giao Ninh được quyết định lựa chọn để gắn liền với thương hiệu, văn hóa và truyền thống của địa phương.

Những ki-ốt "nổi tiếng" tại biển Quất Lâm xưa kia đã tháo bỏ. Ảnh: Vũ Thượng

Đồng thời, việc đổi tên này cũng nhằm phù hợp với địa giới hành chính mới sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, tạo thuận lợi cho công tác quản lý, phát triển thương hiệu du lịch biển của địa phương trong giai đoạn tới.

Được biết, sau khi hợp nhất về tỉnh Ninh Bình, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030) đã xác định rõ: Phát triển du lịch cùng với công nghiệp văn hóa trở thành cụm ngành kinh tế mũi nhọn.

Trong đó, trục du lịch biển Kim Đông – Rạng Đông – Thịnh Long – Giao Ninh – Giao Hưng sẽ là trọng điểm được tập trung đầu tư. Hiện tại, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình đang xây dựng Đề án phát triển du lịch biển với tầm nhìn đến năm 2050, tập trung vào các loại hình nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch làng nghề và cộng đồng ven biển.

Người dân đồng thuận đổi tên Khu lịch Quất Lâm, kỳ vọng diện mạo mới

Sự thay đổi này nhận được sự đồng thuận và nhiều kỳ vọng từ phía người dân địa phương.

Ông Nguyễn Thanh Tùng kỳ vọng Khu du lịch Giao Ninh sẽ sớm bứt phá, vươn lên thành một điểm du lịch mạnh. Ảnh: Vũ Thượng

Chia sẻ với PV Báo Dân Việt, ông Nguyễn Thanh Tùng (người dân xã Giao Ninh) bày tỏ: “Nếu đổi tên mà thu hút được khách, làm cho nơi này tốt lên thì người dân chúng tôi cũng rất ủng hộ. Thực tế, Quất Lâm nay đã rất lành mạnh, môi trường du lịch khác xưa hoàn toàn".

Trước đó, như Báo Dân Việt đã thông tin, ngày 17/6, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Quyết định số 2207/QĐ-UBND về việc đổi tên Khu du lịch Quất Lâm thành Khu du lịch Giao Ninh, thuộc xã Giao Ninh, tỉnh Ninh Bình.

Tại quyết định này, UBND tỉnh giao UBND xã Giao Ninh tổ chức quản lý, khai thác và phát triển Khu du lịch Giao Ninh theo đúng quy định.

Đồng thời bảo đảm giữ gìn và phát huy tài nguyên du lịch, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an toàn cho du khách; tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các hoạt động du lịch gắn với sự tham gia của cộng đồng dân cư địa phương.